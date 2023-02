Carnaval de SP 2023: Baixo Augusta volta a desfilar após dois anos e arrasta multidão pelo centro

Após dois anos sem desfile no carnaval de rua, o Acadêmicos do Baixo Augusta reuniu milhares foliões neste domingo, 12, na Rua da Consolação, no centro da cidade de São Paulo. “Viver e não ter a vergonha de ser feliz…”, cantou a multidão em conjunto com os músicos.

Ao Estadão, os foliões falaram da alegria da volta do carnaval de rua em São Paulo. “O Baixo Augusta tem essa representação da cultura e da liberdade, com música boa”, disse a assistente social Eliana Mariani, de 56 anos, frequentadora do bloco há anos. “Eu sofri por esses dois anos sem carnaval.”

A historiadora Tayna Rios, de 34 anos, foi ao desfile acompanhada da mãe, a promotora de vendas Maria da Graça Rios, de 56 anos. “É uma sensação de ‘ufa’, voltamos à realidade anterior depois de dois anos isoladas das pessoas”, diz.

Já assistente de administração Daniela Brito, 19 anos, saiu de Diadema, na Grande São Paulo, com amigos, em uma viagem de trem, metrô e ônibus. “É muito gratificante voltar ao carnaval depois de tudo que passamos nos últimos anos.”

Acadêmicos do Baixo Augusta teve apresentações de diversos artistas Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Nem o calor inicial, nem a chuva espantaram os foliões. Quando a chuva enfraqueceu, uma capa de chuva virou estandarte entre os foliões e, quanto retornou, poças d’água formadas em buracos no asfalto viraram espaços para brincadeira.

O desfile começou com uma contagem regressiva, após falas da diretoria sobre a força do setor cultural e o papel democrático do carnaval. O tema do cortejo deste ano é Atentos e Fortes, em referência à Gal Costa, morta em 2022, e ao momento político.

Com Wilson Simoninha de diretor musical e puxador, a agremiação teve participações especiais, como o Olodum, as cantoras Marina Sena, Céu e Tulipa Ruiz e as atrizes Sophie Charlotte e Alessandra Negrini, rainha do Acadêmicos do Baixo Augusta. Além de Gal, outras cantoras que morreram nos últimos dois anos foram homenageadas, como Elza Soares e Marília.

Cortejo do Acadêmicos do Baixo Augusta foi encerrado com balé aéreo Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Ao longo da descida da Consolação, moradores se juntaram nas janelas e varandas para filmar e dançar junto com o bloco. A agremiação agradeceu ao público nos prédios e os convidou para descer para a rua. Em um dos edifícios, foi pendurada uma faixa no terraço com o nome de Gal.

Como lhe é característico, o bloco tocou músicas de gêneros musicais distintos, como rock, pagode, axé e sertanejo (o clássico dos karaokês Evidências foi cantado em coro pelo público). “É a terra da mistura”, descreveu André Frateschi, que também se apresentou no bloco.

Já Tulipa Ruiz repetiu um “Viva Gallllll”, remetendo ao famoso embate da cantora baiana com uma guitarra. No fim do percurso, em frente à Praça Franklin Roosevelt, artistas da Cia. Base fizeram uma apresentação de balé aéreo na fachada do edifício que sediava a Casa do Baixa Augusta. Referências políticas também estivaram presentes em falas e cantos durante o desfile.

Mais para o fim do desfile, o bloco foi ao microfone ao menos três vezes para parar brigas. Chegou a dizer que poderia encerrar a apresentação caso a situação não fosse normalizada, mas a música foi retomada na sequência até a dispersão, iniciada por volta das 19 horas.

Olodum, da Bahia, está entre os convidados especiais do Acadêmicos do Baixo Augusta Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Luísa Sonza estreia bloco Modo Surto em Santo Amaro

O bloco da cantora Luísa Sonza, em Santo Amaro, na zona sul, foi realizado debaixo de forte chuva. Mesmo assim, o público vibrou com a energia dos artistas.

“Quando gosto de alguma coisa, faço qualquer coisa. O que ela representa para mim vale a pena tomar sol, chuva e viajar horas”, afirma Peterson do Carmo, que viajou de Campinas com os amigos para ver o trio elétrico da cantora. Antes de Luísa, a cantora Wanessa fez um show com participação de Vitão.

Mesmo debaixo de forte chuva, Luísa Sonza animou o público na zona sul Foto: PAULA BONELLI/ESTADÃO

Por volta das 16h30, uma confusão no meio da multidão fez Sonza parar o bloco. Após a cantora afirmar que não haveria furto de celular no trio elétrico dela, um homem foi retirado do bloco pelos seguranças.

Ao todo, mais de 500 desfiles estão programados para o carnaval de rua em São Paulo. A programação oficial é concentrada neste sábado, 11, e domingo, 12 (pré-carnaval), e nos dias 18, 19, 20 e 21 (carnaval) e 25 e 26 de fevereiro (pós-carnaval), com cortejos tradicionais em outras datas.

Há opções para públicos de diferentes perfis, desde megablocos até cortejos voltados às crianças, e em todas as subprefeituras da cidade. Veja a seguir uma lista com 25 blocos que estão entre os destaques deste domingo, com informações de hora, percurso, estilo e público informadas pelas agremiações:

25 blocos de carnaval para curtir em São Paulo neste domingo, 12

Bloco Chá da Alice (com Juliette): concentração às 13h, na Av. Faria Lima, 4.150 (subprefeitura Pinheiros), com música pop. Público LGBTI+.

Modo Surto (bloco da Luísa Sonza): concentração às 13h, na R. Laguna (subprefeitura Santo Amaro), com pop. Público jovem, adulto e LGBTI+.

Bloco da Lexa: concentração às 12h, na Av. Marquês de São Vicente, 230 (subprefeitura Lapa), com funk. Público LGBTI+ e jovem.

Confraria do Pasmado: concentração às 11h, na R. dos Pinheiros, 1.091 (subprefeitura Pinheiros), com samba e MPB. Público adulto.

Megabloco do Fervo - O Maior da Zona Norte: concentração às 13h, na Av. Luis Dumont Villares, 1.501 (subprefeitura Santana/Tucuruvi), com samba. Público jovem.

Bloco da Maria (Maria Rita): concentração às 11h, na Av. Pedro Álvares Cabral (subprefeitura Vila Mariana), com MPB e samba. Público familiar.

Monobloco: concentração às 12h, na Av. Pedro Álvares Cabral (subprefeitura Vila Mariana), com música brasileira. Público jovem.

Acadêmicos do Baixo Augusta: concentração às 14h, na R. Consolação, 2.101 (subprefeitura Sé), com ritmos diversos. Público eclético.

Domingo Ela Não Vai: concentração às 11h, na esquina da Av. Ipiranga com Av. São João (subprefeitura Sé), com música brasileira. Público LGBTI+.

Unidos do Bar Brahma: concentração às 12h, na Av. São João, 719 (subprefeitura Sé), com axé. Público acima de 30 anos.

Bloco Feminista: concentração às 13h, na R. Conselheiro Brotero, 590 (subprefeitura Sé), com música popular. Público adulto.

Gal ToTal: concentração às 14h, na Pça Elis Regina (subprefeitura Butantã), com MPB e samba. Público familiar.

Bloco Urubó: concentração às 12h, no Lg. da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215, (subprefeitura Freguesia do Ó), com marchinha e músicas populares. Público familiar.

Baco do Parangolé: concentração às 11h, na Pça Maria José Felipe (subprefeitura Lapa), com música brasileira autoral e público na faixa dos 30 anos.

Bloco Quizomba: concentração às 11h, na R. Henrique Schaumann, 567 (subprefeitura Pinheiros), com música eclética. Público geral.

Bloco Gambiarra: concentração às 14h, na R. Henrique Schaumann, 567 (subprefeitura Pinheiros), com MPB e pop. Público LGBTI+.

Fraldinha Molhada: concentração às 10h, na R. José Oscar de Abreu Sampaio, 310 (subprefeitura Aricanduva/Vila Formosa/Carrão), com marchinhas. Público infantil.

Vá Tomá na Cupecê: concentração às 14h, na Av. Cupecê, 1.231 (subprefeitura Cidade Ademar), com ritmos diversos. Público familiar.

Bloco Vem Sambar: concentração às 14h, na R. dos Ituanos (subprefeitura Ipiranga), com samba. Público familiar.

Bloco do Jatobá: concentração às 14h, na R. Giácomo Quirino, 76 (subprefeitura Itaquera), com marchinhas. Público familiar.

Bloco do Circuito Etílico: concentração às 13h, na R. Júlio de Castilhos 412 (subprefeitura Mooca), com marchinha e samba. Público familiar.

Devotos de São Lúpulo: concentração às 13h, na R. Capitão Otávio Machado, 818 (subprefeitura Santo Amaro), com marchinhas e samba. Público familiar.

Pitbull Banguela: concentração às 14h, na R. Camilo (subprefeitura Lapa), com música brasileira. Público familiar.

Bloco Sovaco de Cobra: concentração às 13h, na R. Dobrada (subprefeitura Casa Verde), com marchinhas. Público geral.

Bloco de Pífanos de São Paulo: concentração às 13h, na Al. Guaicanans (subprefeitura Vila Mariana), com banda de pífanos. Público jovem e familiar.