Carnaval de SP 2023: Bloco da Pabllo e Ritaleena são destaques no domingo; confira a programação

Depois de um agitado sábado de carnaval, engana-se quem acha que o domingo, 19, será de calmaria. A maioria acontece no centro e na zona Oeste da cidade, como é com os tradicionais Ilú Oba de Min, que promove as culturas afro-brasileira e africana, e o Jegue Elétrico marcam presença.

Os mais aclamados pelo público: Bloco da Pabllo e Ritaleena, trazem canções das cantoras inspiradoras de cada um, no caso Pabllo Vittar e Rita Lee. Nessa mesma linha, também acontece o bloco do Abrava, com Tiago Abravanel, Explode Coração, com canções de Maria Bethânia e o Bem Sertanejo, com Michel Teló. Em Santana, na zona norte de São Paulo, o bloco #QuilomboLAB volta às ruas com os rappers Emicida, Rael, Fióti e Drik Barbosa.

Para a criançada, o Berço Elétrico, da Vila Mariana, e o Bloquinho Gente Miúda, na região da Lapa, são boas opções.

Ao todo 63 blocos desfilam pelas ruas e avenidas paulistanas, mas separamos 15 que estão entre os destaques, com informações de hora, percurso, estilo e público informadas pelas agremiações:

15 blocos de carnaval de rua para curtir em São Paulo neste domingo, 19

#QuilomboLab: concentração às 13h, na Av. Luis Dumont Villares (subprefeitura Santana), com músicas rap. Público adulto.

Bem Sertanejo: concentração às 11h, na Av. Faria Lima (subprefeitura Pinheiros), com músicas sertanejas. Público geral.

Bem Jegue Elétrico: concentração às 14h, na R. Arthur de Azevedo (subprefeitura Pinheiros), com marchinhas. Público geral.

Ilú Obá De Min: concentração às 14h, na R. Conselheiro Brotero, (subprefeitura Sé), com músicas afro. Público geral.

A cantora Pabllo Vittar anima o bloco que leva seu nome, neste domingo, 19 Foto: Luciana Prezia / Estadão

Bloco da Pabllo: concentração às 13h, na Av. Pedro Álvares Cabral Alves da Silva (subprefeitura Vila Mariana), com músicas pop/funk cantadas por Pabllo Vittar. Público LGBTI+.

Explode Coração: concentração às 13h, na Praça da República (subprefeitura Sé), com músicas MPB, gravadas por Maria Bethânia. Público adulto.

Abrava: concentração às 13h, na Av. Faria Lima (subprefeitura Pinheiros), com músicas MPB. Público adulto.

Lets Block: concentração às 14h, na R. Wisard (subprefeitura Pinheiros), com músicas de rock. Público geral.

Saia de Chita: concentração às 9h, na Praça Dr. Vicente Tramonte Garcia (subprefeitura Lapa), com músicas MPB e samba. Público adulto.

Urubó: concentração às 12h, no Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó (subprefeitura Freguesia do Ó), com marchinhas. Público geral.

Ritaleena: concentração às 13h, na R. Caramuru (subprefeitura Vila Mariana), com músicas de Rita Lee. Público geral.

Berço Elétrico: concentração às 10h, na Praça Rosa Alves da Silva (subprefeitura Vila Mariana), com músicas infantis e marchinhas. Público infantil.

Gente Miúda: concentração às 10h, na Av. Prof. Alfonso Bovero (subprefeitura Lapa), com marchinhas. Público infantil.

Bastardo: concentração às 13h, na R. Joaquim Antunes (subprefeitura Pinheiros), com marchinhas tradicionais. Público adulto.

CarnaUrsos: concentração às 13h, no Largo do Arouche (subprefeitura Sé), com músicas pop/funk. Público LGBTI+.