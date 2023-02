Carnaval SP 2023: Tarado ni Você e Agrada Gregos agitam folia no sábado; veja programação dos blocos

Espalhados pela cidade de São Paulo, do Ipiranga à Freguesia do Ó, o carnaval de rua do sábado de carnaval contará com mais de 50 blocos. Dentre os mais conhecidos, estão o Bloco das Gloriosas, da cantora Glória Groove; Minhoqueens e o Agrada Gregos, dois dos maiores blocos LGBT da cidade, o Jegue Elétrico, em Pinheiros, e o tradicional megabloco Tarado Ni Você, que toca apenas composições de Caetano Veloso. Neste ano, Gal Costa será homenageada com músicas de Caetano cantadas por ela.

Além dos clássicos, o sábado conta com blocos estreantes, como o CarnaVrah, criado por um grupo de amigos ligados ao teatro musical e ao cinema, e o Me Viram no Ipiranga, criado há cerca de 10 meses por um grupo de amigos, incluindo uma moradora do tradicional bairro da zona sul paulistana.

E para quem gosta de curtir a folia de um jeito diferente, o bloco Bollywood, Originais do Punk e o Unidos do BPM (com músicas eletrônica) também circulam pela cidade no dia 18.

Bloco Tarado Ni Você no carnaval de 2020. Foto: Felipe Rau/Estadão

Para as crianças, o Urubozinho, feito pelo bloco Urubó, tradicional da Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo é uma boa opção.

Veja a seguir uma lista com blocos que estão entre os destaques dos grupos que desfilam neste sábado nas ruas e avenidas paulistanas, com informações de hora, percurso, estilo e público informadas pelas agremiações:

Jegue Elétrico: concentração às 14h, na Rua Arthur de Azevedo (subprefeitura Pinheiros), com marchinhas. Público geral.

Eduardo e Mônica: concentração às 13h, na Av. Faria Lima (subprefeitura Pinheiros), com músicas do Legião Urbana. Público adulto.

Tarado Ni Você: concentração às 9h, na Av. Ipiranga (subprefeitura Sé), com músicas de Caetano Veloso. Público geral.

Minhoqueens: concentração às 12h, na R. 24 de Maio (subprefeitura Sé), com músicas pop/funk. Público LGBTI+.

Agrada Gregos: concentração às 13h, na Av. Pedro Álvares Cabral (subprefeitura Vila Mariana), com músicas pop/funk, mpb e axé. Público LGBTI+.

Bloco 77 - Os Originais do Punk: concentração às 14h, na R. Barra Funda (subprefeitura Sé), com músicas clássicas do punk rock brasileiro em versão marchinhas. Público adulto.

Gloriosas: concentração às 14h, na Av. Faria Lima (subprefeitura Pinheiros), com músicas pop/funk cantadas por Glória Groove. Público LGBTI+.

Os Capoeira: concentração às 13h, na R. Belmiro Braga (subprefeitura Pinheiros), com músicas afro e Maracatu. Público adulto.

Me Viram no Ipiranga: concentração às 9h, na R. dos Patriotas (subprefeitura Ipiranga), com músicas MPB. Público geral.

Bloco Urubózinho: concentração às 8h, na Lg. da Matriz de Nossa Senhora do Ó (subprefeitura Freguesia do Ó), com marchinhas infantis. Público infantil.

CarnaVrah: concentração às 9h, na R. Estevão Lopes (subprefeitura Butantã), com músicas axé e MPB. Público geral.

Bollywood: concentração às 11h, na R. Augusta (subprefeitura Sé), com músicas indianas. Público geral.

Unidos do BPM: concentração às 11h, no Pátio do Colégio (subprefeitura Sé), com músicas eletrônicas. Público adulto.

Grupo Maracatu Bloco de Pedra: concentração às 13h, na Rua Cipriano Jucá (subprefeitura Pinheiros), com músicas maracatu. Público adulto.

Grupo Je Treme Mon Amour: concentração às 11h, na Rua Rui Barbosa (subprefeitura Sé), com músicas pisero. Público geral.