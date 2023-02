Carnaval: Tarado Ni Você pede que Prefeitura de SP reconsidere veto a desfile após perder prazo

Um dos mais conhecidos blocos de rua de São Paulo, o Tarado Ni Você perdeu o prazo de inscrição para o carnaval e não terá um desfile próprio em 2023. A agremiação — criada em homenagem a Caetano Veloso — tradicionalmente faz um cortejo pelo centro paulistano do sábado de carnaval, com saída da esquina das Avenidas Ipiranga e São João.

O Tarado Ni Você está em mobilização para reverter a situação. Em nota enviada ao Estadão, pede que amigos e foliões reivindiquem “um espaço de diálogo entre as partes sem intermediadores, algo que ainda não nos foi concedido”. O bloco propõe arcar com toda a infraestrutura extra que seja necessária para o cortejo e que está disposto a oferecer uma contrapartida à cidade.

Tarado Ni Você desfila tradicionalmente no sábado de carnaval Foto: Helvio Romero/Estadão

“Estamos dispostos caso seja necessário, suplementar esforços referentes a infraestrutura extra se necessário. Propomos ainda uma contrapartida cultural para a cidade custeada pelo Tarado Ni Você, sem qualquer oneração à Prefeitura ou Secretaria de Cultura. Temos urgência de ocupar a rua e de fortalecer uns aos outres neste momento de retomada, união e reconstrução”, afirmou

Em coletiva de imprensa na quinta-feira, 2, a secretária municipal de Cultura, Aline Torres, disse que o bloco perdeu o prazo de inscrição e solicitou uma reconsideração. Segundo ela, a situação foi discutida em um comitê formado por representantes do carnaval de rua, o qual teria decidido que aceitar o pedido poderia abrir brechas para outros casos semelhantes. “A Prefeitura entende que todos os blocos são importantes. Não foi único bloco tardio.”

Na nota, a agremiação destaca que desfila desde 2013 no local e que, desde 13 de janeiro, tenta “abrir diálogo” com a gestão Ricardo Nunes (MDB). “Com a pandemia, mais coisas mudaram, inclusive a gestão. O e-mail não chegou. Perdemos o prazo de inscrição”, aponta.

O bloco também argumenta que nenhum desfile tem cortejo no mesmo local e horário, com concentração geralmente às 10 horas e saída ao meio-dia. “Neste período em que tentávamos diálogo por meio de todas frentes, saíram duas novas listas de liberação”, continua o texto.

Nas proximidades, há a previsão do desfile do Minhoqueens, com concentração às 12 horas, como ocorre anualmente. “Ocupar o dia e horário que já ocupamos há 9 anos não atrapalhará e nem impedirá nenhum outro bloco”, afirma.

Ao todo, 511 desfiles foram autorizados no carnaval deste ano, uma queda de 24,6% em comparação ao evento de 2020, que foi de 678, o maior da histórica da cidade após anos de crescimento ininterrupto. A programação de 2023 está concentrada nos dias 11 e 12 (pré-carnaval), 18, 19, 20 e 21 (carnaval) e 25 e 26 (pós-carnaval).