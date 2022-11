Casa de Pelé é incendiada em Bauru

Publicidade

ARAÇATUBA - Um incêndio criminoso destruiu parcialmente, nesta terça-feira, 1º, a 'Casa de Pelé', residência onde o rei do futebol morou com a família, em Bauru, no interior de São Paulo. O incêndio teve início por volta das 16 horas, em uma casa vizinha, abandonada, que inteiramente consumida pelas chamas. O fogo se alastrou para a casa do ex-jogador, danificando a porta da frente e dependências no fundo da residência.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi provocado por vândalos que usaram pedaços de madeira para por fogo na porta da casa vizinha à do rei. A polícia não tinha identificado os autores do incêndio até as 17 horas desta terça-feira.

A casa de Pelé, que também estava desocupada, fica na quadra 4 da rua Sete de Setembro, no centro antigo de Bauru, cujo entorno é ocupado por outras residências antigas, das décadas de 40 e 50, próximas à estação ferroviária. O imóvel é o único mantido pela família de Edson Arantes do Nascimento em Bauru e era motivo de disputa de usucapião - a família de Pelé tenta na Justiça obter a escritura do imóvel.

A Prefeitura de Bauru chegou a pensar em transformar a casa numa espécie de museu de Pelé, mas a projeto não saiu do papel. De acordo com o presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Bauru, Luiz Cláudio Bittencourt, no segundo semestre de 2013, a família de Pelé consultou a Prefeitura de Bauru para saber das possibilidades de tombamento do imóvel.

"Mas ficou apenas na consulta, como não houve nenhum pedido formal por parte da família do ex-jogador, da própria prefeitura ou se alguém interessado, o imóvel não foi tombado", disse. Segundo ele, a localização, dentro do contexto urbanístico da cidade, poderia justificar o tombamento da "casa de Pelé".