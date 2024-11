Casal de enfermeiros é encontrado morto dentro de carro em Itapevi

As duas vítimas trabalhavam com enfermagem, mas mantinham atividades profissionais paralelas. Daniel Henrique Dias, de 42 anos, era enfermeiro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), motolancista (motorista de moto equipada como ambulância de primeiros socorros) com especialização em Urgência e Emergência e DJ especializado em música eletrônica, com o nome artístico de Dan Dias.

Bárbara Cristine dos Santos Rosa, de 32 anos, era enfermeira e dona da marca de roupas Babi Rosa FitWear.