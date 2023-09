Casal de namoradas denuncia ataque homofóbico em padaria da Vila Mariana: ‘Falta de p.’, disse homem

A presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), Jade Beatriz, e sua namorada, a fotógrafa Karla Boughoff, denunciaram ter sido vítimas de homofobia numa padaria da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. O caso aconteceu na última quinta-feira, 21, e foi reportado nas redes sociais das duas.

Jade contou que ela e a namorada estavam de mãos dadas, na fila do caixa da padaria, quando perceberam que um homem as encarava fixamente. Segundo Jade, “o cidadão chegou e se considerou no direito de questionar a nossa sexualidade”. Em um vídeo divulgado por elas, um homem aparece dizendo que elas estão juntas “por falta de p.”, entre outras ofensas.

Homem, que não foi identificado, é acusado de agredir verbalmente a presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), Jade Beatriz, e sua namorada, a fotógrafa Karla Boughff, em padaria da capital. Foto: Rede social de Jade Beatriz/Reprodução

“A gente nunca acha que pode acontecer com a gente até acontecer”, afirmou Jade em vídeo postado no Instagram. “É muito bizarro pensar que a gente não pode ir na padaria e ter um minuto de paz.”

As duas registraram um boletim de ocorrência e afirmaram que “pretendem tomar as medidas judiciais cabíveis”. “Homofobia é crime”, disse Jade.

De fato, em 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) equiparou a LGBTfobia ao crime de racismo, como previsto na Lei 7716/1989.

Em nota, a Secretaria de Segurança de São Paulo informou que policiais militares foram acionados para atender a ocorrência na quinta-feira e que as imagens foram encaminhadas à equipe de investigação da 36ª Delegacia de Polícia (Vila Mariana) para análise e esclarecimento dos acontecimentos. “As partes foram ouvidas e decidiram pelo registro do boletim pela Delegacia Eletrônica”, informou a SSP.

O homem não teve a identidade revelada.