Casal desaparece em tromba d’água de cachoeira durante chuva em São Paulo

O Corpo de Bombeiros de São Paulo resgatou na noite de domingo, 4, um grupo de pessoas na cachoeira do Poço das Virgens, localizada na Estrada Evangelista de Souza, na zona sul de São Paulo, após uma tromba d’água atingir o local. Seis pessoas foram retiradas e deixadas em segurança, mas um casal foi arrastado pela correnteza da cachoeira e ainda não foi encontrado. A equipe de resgate afirmou que espera uma melhora do clima na região para continuar a busca.

O grupo de oito pessoas adentrou a trilha, mas por conta das fortes chuvas que atingiram a região não conseguiu sair e precisou de apoio da corporação. Não se sabe ainda quem são as duas pessoas desaparecidas.

Temporais têm atingido diferentes partes do Estado de São Paulo ao longo das últimas semanas Foto: Alex Silva/Estadão

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) de São Paulo, a previsão para os próximos dias é de continuidade nos temporais na capital e Grande São Paulo causados pela alta temperatura e umidade. A atenção se mantém para o risco de alagamentos, elevação das cotas de córregos e rios, bem como escorregamento de encostas em áreas de risco.

Chuvas por todo o Brasil

Nas últimas semanas, temporais foram registrados em ao menos 7 Estados no Brasil deixando mais de 8,6 mil pessoas desabrigadas. Entre deslizamentos e alagamentos, as chuvas colocaram 9 municípios em estado de emergência na Bahia, deixaram dois mortos em Minas Gerais e uma cratera se abriu em uma rodovia no interior do Sergipe.