Sequestro em SP: suspeito é preso após fazer casal refém em carro de luxo; robô ajuda PM na operação

Um casal foi mantido refém dentro de um veículo de luxo na Estrada do Sabão, no Jardim Maristela, na zona Norte de São Paulo, no início da manhã desta sexta-feira, 21. Polícias militares cercaram a Land Rover para negociar a libertação das vítimas. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), equipes do 18º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) e do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) detiveram um homem e libertaram os dois reféns, por volta das 9h50, depois de quase três horas de negociação.

O casal foi abordado por três bandidos, por volta das 6h40, na Avenida das Cerejeiras, na Vila Maria, mas dois deles fugiram após o veículo bater em um ônibus ao ser perseguido por viaturas da polícia. Conforme a SSP, os policiais militares viram um veículo com cinco pessoas, sendo que duas eram reféns, e tentaram realizar a abordagem.

“Após negociação da Polícia Militar, um homem foi preso em flagrante e diligências estão em andamento visando à identificação e prisão dos demais envolvidos”, disse em nota.

Um robô da corporação foi usado na operação. Em alguns momentos, ele apareceu levando uma garrafa de água e um cigarro até o carro. Foto: Reprodução/TV Globo

O Corpo de Bombeiros também prestou auxílio no local. As vítimas e o autor do crime foram encaminhados ao Pronto Socorro da Brasilândia.

Um robô da corporação foi usado na operação, conforme imagens da TV Globo. Em alguns momentos, ele apareceu levando uma garrafa de água e um cigarro até o carro.

O registro do caso está em andamento na Delegacia Antissequestro e mais informações serão passadas após o término dos trabalhos, segundo a SSP.

Continua após a publicidade