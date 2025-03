Caso Vitória: conheça principais linhas de investigação da polícia em busca do assassino

A jovem Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, que teve os cabelos raspados e foi torturada antes de ser morta, teria sido assassinada por ciúmes ou por ameaçar revelar uma informação sobre um conhecido. As principais linhas da investigação foram confirmadas ao Estadão neste sábado, 8, por policiais que atuam no caso. Oito pessoas são investigadas, mas ninguém foi preso até o momento.

Vitória Regina de Sousa foi encontrada morta em região de mata em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. Foto: Arquivo Pessoal

PUBLICIDADE Numa das hipóteses, o suspeito é um homem que teria um relacionamento amoroso com Gustavo, ex-namorado da vítima. Vitória teria sido morta por ameaçar revelar o relacionamento dos dois. Na outra suposição, o crime foi passional, cometido por uma pessoa com quem ela se relacionou. Nas duas possibilidades, ainda segundo policiais, o suspeito parece ter envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC). A suspeita se apoia na forma como o corpo da jovem foi encontrado, com cabelos raspados e sinais de tortura.

Leia também Caso Vitória: o que falta esclarecer sobre jovem morta em Cajamar após tortura e cabelo raspado

“As investigações do caso seguem pela Delegacia de Cajamar, que realiza diligências para identificar os envolvidos e esclarecer os fatos. Exames foram solicitados aos institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC) e os laudos estão em elaboração. Mais detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial”, informou a SSP em nota.

Publicidade

Policiais passaram a sexta-feira, 7, em diligências em endereços ligados aos suspeitos do crime. Entre os suspeitos estão dois ex-namorados, homens que assediaram Vitória quando ela estava no ponto de ônibus e também vizinhos. Três carros que estavam no trajeto feito pela adolescente foram apreendidos. Fios de cabelo e impressões digitais foram colhidos para serem comparados com o material genético da vítima. Em um dos veículos, um chinelo foi encontrado.

A Polícia Civil localizou um quarto veículo que pode ter sido usado no assassinato. O veículo foi encontrado em Cajamar, no caminho para Jundiaí, interior de São Paulo. Segundo moradores da região, o carro teria sido abandonado na segunda-feira, 3, dois dias antes de o corpo ser encontrado.

Nenhuma prisão foi realizada pela polícia

Vitória trabalhava como operadora de caixa em um restaurante de shopping, no centro de Cajamar. O pai costumava buscá-la no ponto de ônibus na saída do trabalho. No dia 26 de fevereiro, o carro da família estava quebrado e, por isso, ela fez sozinha o trajeto.

No caminho, enviou mensagens para uma amiga dizendo que estava com medo em duas situações diferentes. Na primeira, ela desconfiava de um grupo de homens. Os suspeitos embarcaram junto com ela no ônibus, que ia para o bairro Ponunduva, região de chácaras onde mora com a família. Pouco depois, ela encaminhou outra mensagem tentando tranquilizar a amiga, informando que eles não haviam descido no ponto com ela.

Publicidade

Segundo o motorista do coletivo, Vitória desceu sozinha. Ainda de acordo com áudios enviados para a amiga, ela disse que um carro passou devagar e que um dos ocupantes a chamou de “vida”, o que a deixou assustada. Logo depois, parou de responder e desapareceu.

O corpo da adolescente foi encontrado na quarta-feira, 5, com marcas de violência. Ele foi localizado em uma trilha no bairro de Ponunduva, na zona rural de Cajamar, região metropolitana de São Paulo.

Na manhã de quinta-feira, 6, a SSP chegou a informar, em nota, que o ex-namorado da vítima teve o pedido de prisão temporária decretado pela Justiça. Depois, à tarde, no mesmo dia, o delegado seccional de Franco da Rocha, Aldo Galiano Junior, corrigiu a informação em entrevista à imprensa.

De acordo com o delegado, mesmo com a prisão negada pela justiça, o ex-namorado da jovem se apresentou espontaneamente à delegacia e prestou um novo depoimento.

Publicidade

O rapaz está entre as 14 pessoas que tiveram depoimentos colhidos pela polícia. Ainda segundo o delegado, ele passou a ser suspeito devido a várias declarações inconsistentes.