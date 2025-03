Chuva em SP mata um, deixa 127 mil sem luz e provoca caos

As chuvas que atingiram a cidade de São Paulo na tarde desta quarta-feira, 12, mataram uma pessoa que estava dentro de um carro na Avenida Senador Queiroz, no centro, e foi atingida pela queda de uma árvore, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura, áreas de instabilidade formaram a chuva com forte intensidade. Entre as áreas mais afetadas, inclusive com queda de granizo, estão: Butantã, Pinheiros, Campo Limpo, Santo Amaro e Vila Mariana.

Forte chuva provocou queda de árvores na Rua Ferreira de Araújo, em Pinheiros. Foto: Daniel Teixeira/Estadao

Choveu forte também em Barueri, Carapicuíba, Cotia e Osasco, na região metropolitana. De acordo com a Enel, concessionária responsável pela distribuição de luz, às 21h56 havia 127 mil clientes sem luz na capital. A região oeste da capital foi a mais afetada.

O Corpo de Bombeiros relata que, até as 18h29, recebeu 3 chamados para desabamento, 4 de enchente e 158 de quedas de árvores. A força da chuva provocou pontos de inundação no Terminal Bandeira, no centro.

Região do Terminal Bandeira, no centro, foi uma das mais atingidas. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Rajadas de vento:

61,0 Km/h - Aeroporto Campo de Marte, zona norte - 17h03

62,9km/h - Santana-Carandiru às 17h20

61,6km/h - SÉ-CGE às 17h10

55,5 Km/h - Aeroporto Campo de Marte, zona norte, às 17h00

34,5km/h - Butantã-USP às 17h00

33,8km/h - Lapa-Vila Leopoldina às 17h00

Por causa das chuvas, aulas, eventos e atividades administrativas do período noturno desta quarta-feira do Campus Monte Alegre da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC) foram suspensos.

As aulas do campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie também foram suspensas no período noturno desta quarta-feira e no matutino de quinta-feira, 13. Além disso, as atividades escolares do Colégio Presbiteriano Mackenzie São Paulo estarão suspensas para todos os alunos nesta quinta-feira.

Previsão do tempo

O tempo permanece instável nos próximos dias. Uma nova frente fria avança para o litoral paulista, o que vai provocar queda da temperatura máxima no fim de semana.

A quinta-feira, 13, deve começa com muitas nuvens e tempo abafado, segundo o CGE. À tarde, as pancadas de chuva com até forte intensidade tem potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos.

Na sexta-feira, 14, céu nublado com poucas aberturas de sol pela manhã. À tarde, as pancadas de chuva acontecem com até forte intensidade, porém curta duração. Os ventos passam a soprar do quadrante sul, o que vai provocar céu encoberto e chuviscos no período da noite. Os termômetros oscilam entre a mínima de 20°C e a máxima de 27°C.