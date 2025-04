Chuva em SP provoca alagamentos, falta de luz e cancelamentos de voos em Congonhas

A forte chuva que atingiu São Paulo e a região metropolitana no início da tarde desta quinta-feira, 9, provocou alagamentos, queda de energia e cancelamentos de voos no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital.

PUBLICIDADE Segundo Aena, por decisão operacional das companhias aéreas, houve três decolagens e dois pousos cancelados, além de 13 voos alternados. O aeroporto, entretanto, opera normalmente e segue aberto para receber pousos e decolagens. Houve registro de problemas na Linha 12-Safira, da CPTM, devido a uma falha na rede aérea de energia entre as estações Itaim Paulista e Comendador Ermelino, sentido Brás.

A Defesa Civil emitiu alerta para as zonas norte, leste, oeste, sul e centro da capital. Também houve registro de chuva com granizo em Santo André, região do ABC. Conforme balanço da concessionária Enel, de 14h12, havia 100,5 mil imóveis sem luz na cidade de São Paulo e na região metropolitana.

Cidade de SP está em estado de atenção para alagamentos. Foto: Divulgação/CGE

Imagens do radar meteorológico do órgão da Prefeitura de São Paulo também mostraram chuva forte com potencial para queda de granizo na região de Vila Prudente, Mooca e Aricanduva/Formosa, zona leste da cidade. Também teve registro em Interlagos, zona sul.

O tempo deve permanece instável no decorrer do dia com chuva isolada atuando em outras regiões da cidade com potencial para alagamentos, queda de árvore e queda de granizo.