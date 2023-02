Chuva em SP: Marinha prepara hospital de campanha em navio para apoiar atingidos no litoral

A Marinha já está preparando o hospital de campanha que vai funcionar no interior do Navio-Aeródromo Multipropósito Atlântico, que está se deslocando para o litoral de São Paulo. A estrutura vai apoiar o atendimento aos atingidos pelo temporal que devastou a região, deixando ao menos 48 mortos, de acordo com balanço divulgado na noite desta quarta-feira, 22.

A previsão, segundo a Marinha, é que o navio aporte em São Sebastião nesta quinta-feira, 23. “Estamos empenhados e comprometidos em levar esperança e solidariedade para as vítimas deste desastre natural. A prontidão dos navios, aeronaves e unidades de fuzileiros navais, nossos homens e mulheres, marinheiros e fuzileiros navais, é o que temos de melhor para oferecer para amenizar o sofrimento dessas pessoas”, declarou em nota o comandante em chefe da esquadra, vice-almirante Edgar Luiz Siqueira Barbosa.

Com a chegada do navio, pontuou a Marinha, “será possível criar uma estrutura que reforçará o atendimento médico aos desabrigados, de forma a desafogar os hospitais da área, que estão priorizando casos mais graves”. “Ao todo, mais de mil militares da Marinha estarão envolvidos nas ações”, acrescentou.

A embarcação de desembarque de carga geral Guarapari também atuará no apoio aos desabrigados. “O navio possui uma rampa capaz de atracar em praias para o resgate de vítimas que ainda estão em áreas isoladas”, informou.