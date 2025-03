Chuva em SP tem ventos de mais de 60 km/h; veja regiões atingidas

As rajadas de vento que atingiram a cidade de São Paulo nesta quarta-feira, 12, chegaram a 62,9 km/h, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura. O Corpo de Bombeiros registrou a queda de 158 árvores. Na Avenida Senador Queiroz, no centro, uma árvore caiu sobre um carro e matou uma pessoa.

Veja os locais com ventos de maior intensidade

62,9km/h - Santana-Carandiru às 17h20

61,6km/h - Sé-CGE às 17h10

61,0 Km/h - Aeroporto Campo de Marte, zona norte - 17h03

55,5 Km/h - Aeroporto Campo de Marte, zona norte, às 17h00

34,5km/h - Butantã-USP às 17h00

33,8km/h - Lapa-Vila Leopoldina às 17h00

28,4km/h - Lapa-Vila Leopoldina às 16h50

27,8km/h - Santana-Carandiru às 17h00

Queda de árvore interdita a Avenida Vital Brasil, próximo ao Instituto Butantã, na zona oeste. Foto: David Friedlander/Estadão

Na rua Artur de Azevedo, em Pinheiros, uma árvore caiu sobre o telhado de um restaurante e dois veículos ocupados. No restaurante, houve o desabamento parcial de teto e no veículo três pessoas foram retiradas sem ferimentos. Entre as 158 árvores que caíram na região metropolitana até as 18h29, segundo os bombeiros, está a terceira árvore mais antiga da capital, que ficava no Largo do Arouche, na República (região central). O chichá de aproximadamente 200 anos quebrou com a chuva e caiu.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura, áreas de instabilidade formaram a chuva com forte intensidade. Entre as áreas mais afetadas, inclusive com queda de granizo, estão: Butantã, Pinheiros, Campo Limpo, Santo Amaro e Vila Mariana.

Alameda Barros, na região de Santa Cecília, ficou interditada devido à queda de uma árvore de grande porte. Foto: Victor Vieira/Estadão

De acordo com a Enel, concessionária responsável pela distribuição de luz, às 18h56 havia 149 mil clientes sem luz na capital. A região oeste da capital foi a mais afetada.

Muro caiu sobre carros em estacionamento na Rua Camargo, no Butantã. Foto: David Friedlander/Estadão

Previsão para os próximos dias

O tempo permanece instável nos próximos dias. Uma nova frente fria avança para o litoral paulista, o que vai provocar queda da temperatura máxima no fim de semana.

Chuva causa alagamento próximo ao terminal Bandeira, região central de São Paulo. Foto: Foto: Taba Benedicto/Estadão

A quinta-feira, 13, deve começa com muitas nuvens e tempo abafado, segundo o CGE. À tarde, as pancadas de chuva com até forte intensidade tem potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos.

Publicidade

Na sexta-feira, 14, céu nublado com poucas aberturas de sol pela manhã. À tarde, as pancadas de chuva acontecem com até forte intensidade, porém curta duração. Os ventos passam a soprar do quadrante sul, o que vai provocar céu encoberto e chuviscos no período da noite. Os termômetros oscilam entre a mínima de 20°C e a máxima de 27°C.