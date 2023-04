Com forte chuva, capital paulista fica em estado de atenção para alagamentos

Fortes chuvas atingem a cidade de São Paulo na manhã desta terça-feira, 18. Pouco antes das 9 horas, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) informou que toda a capital paulista estava sob estado de atenção para alagamentos.

O dia amanheceu chuvoso na capital paulista e na região metropolitana de São Paulo. Na madrugada, os termômetros registram média de 19°C com chuva fraca intermitente. De acordo com o CGE, a propagação de uma frente fria que se encontra entre o litoral do Paraná e de São Paulo está associada às áreas de instabilidade vindas do interior do Estado paulista.

“Essa condição mantém o tempo fechado e chuvoso durante o dia. As precipitações variam de intensidade entre moderada, por vezes fortes, e ganham força a partir da tarde”, disse o CGE.

Há possibilidade de as chuvas virem acompanhadas de eventuais rajadas de vento, o que favorece a condição para quedas de árvores, elevação de córregos e rios e formação de alagamentos. Também há elevado risco de deslizamentos de terra, conforme o CGE. Nesta terça-feira, a máxima não deve superar os 23ºC.

Capital paulista fica em estado de atenção para alagamentos nesta terça-feira. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Veja como amenizar os riscos de alagamentos:

Evite transitar em ruas alagadas.

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda.

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios.

Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas.

Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) pelo número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

