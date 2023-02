Chuva no litoral de SP: Governo federal repassa R$ 7 milhões para São Sebastião

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta quarta, 22, com seis ministros de Estado e o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galipolo, para definir as medidas de apoio do governo federal à cidade de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. O município enfrenta uma crise humanitária provocada pelas fortes chuvas, que já geraram deslizamentos de terra. Há previsão de mais chuvas até sexta-feira, 24, e o total de mortos já está em 48 e há 36 desaparecidos.

O governo federal repassou nesta quarta-feira R$ 7 milhões ao município litorâneo para a compra de cestas básicas, combustível, kits de limpeza e higiene pessoal e itens de dormitório, como colchões. Os recursos foram liberados pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que é comandado pelo ministro Waldez Góes.

Lula sobrevoou áreas afetadas pela chuva no litoral de São Paulo Foto: Ricardo Stuckert/PR

Ainda segundo a pasta, mais recursos de proteção e defesa civil deverão ser liberados nos próximos dias. No encontro com Lula nesta quarta estão presentes os titulares da Casa Civil, Rui Costa (PT), dos Transportes, Renan Filho (MDB) da Integração, Waldez Góes, das Cidades, Jader Filho (MDB), das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta (PT).

Lula vai conduzir mais reuniões no Alvorada com ministros de áreas focais para lidar com a crise em São Sebastião. Na segunda agenda prevista para hoje, o petista vai se encontrar com os responsáveis Agricultura, Carlos Favaro (PSD), Assistência Social, Wellington Dias (PT), e Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira (PT).