Chuva no litoral norte de SP: sobe para 65 o nº de mortos

Subiu para 65 o número total de mortes confirmadas após o desastre causado por fortes temporais no litoral norte de São Paulo no feriado de carnaval. Foram 64 óbitos em São Sebastião e um em Ubatuba, segundo o último balanço divulgado às 17h deste domingo, 26, pela Defesa Civil de São Paulo.

As equipes do município de São Sebastião, com psicólogas e assistentes sociais, fazem um trabalho de acolhimento dos familiares das vítimas. Até o momento, 55 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. São 20 adultos, 17 adultas e 18 crianças.

Segundo o comunicado, a prioridade segue no socorro às vítimas e no atendimento aos mais de 1.150 desalojados e 1.290 desabrigados.

Acolhimento

As primeiras 43 famílias desabrigadas foram abrigadas em um hotel disponibilizado por uma instituição financeira. Alguns animais resgatados também estão no local. O governo estadual afirma que segue buscando terrenos seguros, além dos três já escolhidos, para iniciar a construção de casas para as vítimas que ficaram sem moradia.

Brinquedos na lama onde equipes de resgate procuram corpos após deslizamento de terra causado por fortes chuvas na praia de Barra do Sahi, em São Sebastião Foto: Andre Penner / AP

Estradas

Na manhã deste domingo, 26, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que o tráfego está liberado para veículos leves e pesados nas rodovias da região de São Sebastião. Apenas o trecho do km 82 da rodovia Mogi Bertioga (SP-098), em Biritiba-Mirim, junto à ponte do Rio Sertãozinho, permanece com interdição total.