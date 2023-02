Chuvas causam estragos em SP; verão tem 26 mortes e quatro desaparecidos

SOROCABA – As chuvas que atingiram o Estado de São Paulo entre a tarde de domingo e a madrugada desta segunda-feira, 13, deixaram duas pessoas mortas e duas desaparecidas na capital e no interior. Ruas e casas foram alagadas e carros ficaram submersos. Desde o início da Operação Chuvas de Verão, em 1.º dezembro de 2022, a Defesa Civil estadual contabilizou 26 mortes, quatro desaparecidos e 249 ocorrências em todo o Estado. Em todo o verão passado, até 20 de março, morreram 50 pessoas em decorrência das chuvas.

Um homem de 52 anos foi levado pela enxurrada durante forte chuva, na tarde de domingo, em Biritiba-Mirim, na região metropolitana de São Paulo. O corpo foi resgatado já sem vida no interior de um córrego, na rua Manoel da Nóbrega.

Também no domingo, em Itaquera, na zona leste da capital, um menino de 10 anos desapareceu na inundação. O corpo de bombeiros localizou a criança na tarde desta segunda-feira, 13, na Eclusa da Barragem da Penha, sem vida.

Em Salto de Pirapora, região de Sorocaba, a moradora Cleidilene Nunes de Souza sumiu após ser arrastada pela enxurrada e cair em um córrego, no Jardim Paulistano. Outra pessoa desapareceu em Mauá, na Grande São Paulo, segundo a Defesa Civil.

Depois da inundação, lama cobriu ruas de São Luiz do Paraitinga, no interior do Estado. Foto: Câmara de SLP

Cidades ficam sem água

As chuvas intensas do fim de semana interromperam o abastecimento de água em São Bento do Sapucaí, no Vale do Paraíba. Houve também a queda de uma ponte na zona rural. Em Itu, o temporal causou o rompimento da Represa do Itaim, interrompendo o abastecimento de água em 24 bairros.

Também ocorreram danos na adutora da região do Pirapitingui, afetando outros 11 bairros. Na tarde desta segunda-feira, a situação ainda não tinha sido normalizada.

O distrito de Catuçaba, na histórica São Luiz do Paraitinga, ficou sob as águas, com mais de 200 casas alagadas e 600 pessoas desalojadas. A prefeitura usou as redes sociais para pedir ajuda.

Em Sorocaba, choveu 100 milímetros entre a tarde de domingo e a madrugada desta segunda, causando grandes inundações em cinco bairros. Bombeiros usaram barcos para resgatar famílias ilhadas e retirar ocupantes de carros parados nos alagamentos.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado, as chuvas já deixaram também sete feridos, 1.376 desabrigados e 7.171 desalojados. Dos municípios que operam o plano preventivo da Defesa Civil, 138 permanecem em observação e 36 continuam em atenção.

As cidades de Aparecida, Socorro e Ferraz de Vasconcelos estão em alerta. “Estamos com equipes nas regiões afetadas, realizando vistorias e acompanhando o trabalho dos bombeiros, engenheiros e agentes das defesas civis”, disse o coordenador estadual coronel Henguel Ricardo Pereira.

Seis mortes em Araraquara

Entre as vítimas das chuvas neste verão no Estado, dez estavam no interior de veículos que foram engolidos por erosões ou caíram em rios – uma única ocorrência causou seis mortes em Araraquara. Sete vítimas foram arrastadas por enxurradas, duas morreram em quedas de árvores, duas em desabamentos e uma foi vítima de raio.

No ano passado, 34 mortes aconteceram em deslizamentos de terra acontecidos em quatro cidades da região metropolitana de São Paulo. Só em Franco da Rocha foram 18 mortes.