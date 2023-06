Chuvas fortes atingirão São Paulo até sexta-feira; veja locais com maiores riscos

Um período de chuvas intensas vai atingir o Estado de São Paulo a partir desta terça-feira, 13, e se estender até a próxima sexta-feira, 16, segundo alerta divulgado pela Defesa Civil estadual. O Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) do Estado prevê chuvas fortes e contínuas, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento, com risco de provocar deslizamentos, inundações, alagamentos, enxurradas e raios.

Segundo a Defesa Civil, as chuvas mais fortes devem atingir a Baixada Santista, os litorais sul e norte e o Vale do Ribeira. Na capital, em toda a região metropolitana e em Sorocaba a previsão é de chuva moderada.

O órgão recomenda às pessoas que moram em áreas de risco que observem os sinais de movimentação do solo, como postes e árvores inclinadas, rachaduras nas paredes e portas e janelas emperradas. Diante desses sinais, a orientação é sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Nunca se deve atravessar áreas inundadas nem enfrentar enxurradas, pois uma lâmina d’água de 15 centímetros de altura já pode arrastar uma pessoa e, com 30 centímetros, até um veículo.

Previsão é de chuva moderada na capital e região metropolitana Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

A Defesa Civil paulista oferece orientações permanentes sobre o que fazer antes, durante e depois do período de chuvas e também diante dos demais tipos de desastres por meio do aplicativo Alerta SP, disponível para download nos sistemas Android e iOS, e também o site www.spalerta.gov.br.

Alertas de risco também são enviados pela Defesa Civil por mensagem de celular, pelo número 40199. Para se cadastrar e receber as mensagens basta enviar para o número 40199 um SMS com o CEP do endereço em que a pessoa mora.