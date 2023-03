Chuvas no litoral Norte: Governo de SP publica decreto de criação da Gerência de Apoio na região

Diante das fortes chuvas que provocaram mortes e destruição no litoral norte paulista no fim de semana de carnaval, o governo do Estado de São Paulo publicou no sábado, 4, o decreto que cria a Gerência de Apoio do Litoral Norte, a fim de dar continuidade aos trabalhos de auxílio às vitimas e famílias que ainda estão desabrigadas. A ação também tem como foco a reconstrução dos municípios mais afetados.

O coronel André Marcelo Warol Porto Rodrigues, que prestou serviços ao Exército Brasileiro e atuou no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, foi nomeado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Governo de São Paulo publica decreto de criação da Gerência de Apoio no Litoral Norte. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Conforme o decreto, a Gerência de Apoio do Litoral Norte ficará responsável por:

- Coordenar e articular as ações relativas ao plano de reconstrução do Litoral Norte.

- Analisar os impactos das pessoas afetadas pelas fortes chuvas.

- Gerenciar a relação com órgãos públicos, entidades descentralizadas, instituições, empresas e outros grupos que possam contribuir com o plano de reconstrução.

- Monitorar e avaliar continuamente as ações relativas ao plano de reconstrução, visando ao cumprimento das metas e prazos estabelecidos.

Ainda de acordo com o governo estadual, entre os dias 18 e 19 de fevereiro, São Paulo registrou recorde no acumulado de chuvas em 24 horas, com 683 milímetros, que deixaram 65 pessoas mortas (64 em São Sebastão e 1 em Ubatuba), famílias desabrigadas e provocaram deslizamentos de terra. Já foram identificados e liberados para o sepultamento 57 pessoas. São 21 homens adultos, 17 mulheres adultas e 19 crianças.

A Defesa Civil também disse que foi concluído o encaminhamento de aproximadamente 1 mil pessoas abrigadas em 10 escolas para pousadas e hotéis da região. Desta forma, as unidades de ensino também poderão retomar suas aulas.

São Sebastião foi o município mais afetado pelas fortes chuvas durante o carnaval. Na ocasião, o governador de São Paulo também declarou estado de calamidade pública nas cidades do litoral norte.

Interdições nas estradas

Segundo o governo estadual, no km 174 da Rio-Santos, a via está sujeita a interrupções temporárias, de acordo com a condição climática, para garantir a segurança dos motoristas e equipes que trabalham no local.

Bloqueio total

Apenas o trecho do km 82 da Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098), em Biritiba-Mirim, junto à ponte do Rio Sertãozinho, permanece com interdição total. As obras de reparo terão duração de até ao menos 180 dias. A liberação parcial, segundo o governo paulista, está prevista para ocorrer em dois meses.

Bloqueio parcial

Rodovia Rio-Santos (SP-055)

Km 64 – queda de árvore (Praia do Lázaro)

Km 87 – queda de barreira e árvores (Praia da Cocanha)

Km 116 – queda de barreira (Praia da Cigarra)

Km 136 ao 142 – queda de barreira, erosão e árvores (Praia do Guaicá e Toque Toque)

Km 143 – Erosão (Praia do Toque Toque)

Km 151 – Erosão (Paúba)

Km 157 ao 162 – queda de barreira (Praia de Maresias)

Km 164 – queda de barreira (Praia de Boiçucanga)

Km 174 ao 176 – queda de barreira (Praia Preta e Juquehy), trecho sujeito a interrupções temporárias, a depender das condições climáticas

Km 180 – queda de árvore (Praia Preta)

Km 188 ao 189 – erosão (Praia de Boracéia)

Km 189 – Erosão. Acostamento (Praia da Boracéia)

Km 203 – queda de barreira (Praia Guaratuba)

Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125)

Km 64 – Risco de queda de barreira (Natividade da Serra). Faixa reversível no sentido norte

Mogi-Bertioga (Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, SP-098)

Km 87 – Erosão (Véu da Noiva). Interdição parcial

Km 90 ao 91 – queda de barreira (Fim da serra). Interdição parcial

Rodovia Engenheiro Ariovaldo de Almeida Viana (SP-61)

Km 16 – queda de barreira (Praia do Perequê)