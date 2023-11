Chuvas com vento provoca queda de árvores em SP; Defesa Civil mantém alerta para este domingo

Cidades do Estado de São Paulo, incluindo a capital paulista registraram queda de árvores, em razão das fortes chuvas e ventania que atingiram a região na noite do sábado, 18. Conforme a Defesa Civil do Estado, equipes permanecem de prontidão neste domingo, 19, devido à previsão de tempestades com rajadas de vento acima de 60 km/h em cidades do interior, litoral e Grande São Paulo.

“Foram registrados ventos de forte intensidade nas regiões de Bauru, Franca, Marília, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Vale do Paraíba e na capital paulista”, segundo o órgão.

Só na capital, ao menos 100 árvores caíram. Duas das ocorrências foram registradas entre 22 horas e 22h30, de acordo com a Defesa Civil. Em uma delas, o tronco destruiu um carro na Avenida das Nações Unidas, número 19.579, Vila Almeida, na zona sul. Na mesma região, na Rua Dom Armando Lombardi, 470, Vila Progredior, uma gigante árvore caiu, derrubando a fiação elétrica e ocupando toda a via.

Não há registro de feridos. Também não há relatos nas redes sociais de quedas prolongadas de energia elétrica, como ocorreu nos últimos feriados. Após temporal em 3 de novembro, aproximadamente 2,1 milhões de endereços chegaram a ficar sem luz na capital e na região metropolitana. Em alguns pontos, o serviço foi religado quase uma semana depois.

O problema de fornecimento se repetiu em alguns bairros a partir do temporal registrado na noite de quarta-feira, 15. A Enel foi criticada pela demora em restabelecer o serviço e as dificuldades em conseguir contato com a empresa.

Para este fim de semana, a concessionária disse que reforçou a estrutura e criou novos canais de comunicação. Procurada na manhã deste domingo, a Enel ainda não se pronunciou, sobre possíveis locais com falta de energia.

Fortes chuvas e ventania também provocam queda de árvores na cidade de São Paulo. Na foto, ocorrência na Avenida das Nações Unidas, 19.579, Vila Almeida. Foto: Divulgação/Defesa Civil do Estado de SP

Em Itapeva, os ventos foram acompanhados por chuvas fortes, que resultaram em quedas de árvores, destelhamentos e desabamentos. “A quadra da Escola Municipal Professora Auto Rolim foi danificada e parte do muro e da cobertura da Escola Municipal Professora Celso Duch foram destruídos. Parte da estrutura do aeroclube local também desabou, atingindo quatro aeronaves”, disse a defesa civil. Ninguém ficou ferido.

Em Ubatuba, no litoral norte, o muro da Escola Estadual Professora Áurea Moreira Rachou caiu. O reparo, de acordo com o órgão, já foi agendado para a próxima terça-feira, 21, e não impactará as aulas.

Em Barretos, foram registradas sete quedas de árvores nos bairros Centro, Rural, Flosi, Monte Castelo, Jardim Allah e Oriente.

Em Pariquera-Açu, desabou a estrutura em um evento, na Vila Paulino Ribeiro. Não há registro de feridos.

Quedas de árvores em razão da chuva, conforme balanço das 8h22:

São Paulo - 100 árvores

Barretos - 7 árvores

Itararé - 1 árvore

Ubatuba - 6 árvores

Eldorado - 4 árvores

Taubaté - 2 árvores

Temperatura mais amena e previsão de chuva

Para este domingo, ainda há previsão para pancadas de chuva generalizadas em todo o Estado. “As precipitações podem variar de moderada à forte intensidade e serem seguidas por raios, ventos e eventualmente granizo”, afirma a defesa civil paulista.

Nas regiões litorâneas, a chuva será persistente ao longo do dia e as temperaturas ficarão mais amenas principalmente nas cidades da faixa leste paulista.

Na capital, depois de dias de forte calor, a manhã começou com temperatura mais amena e céu nublado. Há condições para tempestades a qualquer momento do dia. “Na parte da tarde, as temperaturas podem chegar a 26°C, esfriando ao anoitecer, com mínima de 19°C”, acrescenta a Defesa Civil.

