Ciclista é atacado por gangue enquanto pedalava na Rodovia dos Imigrantes, em SP; veja vídeo

O educador físico Guilherme Trevisani saiu de casa na manhã do último domingo, 25, para pedalar com dois amigos por volta das 6h. Cerca de uma hora e meia depois, ele voltava ao Ipiranga pela Rodovia dos Imigrantes, na altura do quilômetro 18, quando uma gangue de rapazes invadiu a pista, derrubou o homem de 46 anos de cima da bicicleta e o assaltou.

Assista ao momento em que ciclista é assaltado

Ciclista é atacado por gangue enquanto pedalava na Rodovia dos Imigrantes, em SP (via @EstadaoSaoPaulo) https://t.co/XZJGsJ0nSM pic.twitter.com/MsusaHIPbW — Estadão 🗞️ (@Estadao) September 27, 2022

“Foi tudo muito rápido. Eles surgiram na nossa frente já correndo em direção ao grupo e um deles se posicionou na frente da minha bicicleta para provocar a minha queda, já veio vendo meus bolsos, verificando se eu tinha alguma arma e levando meu celular”, recorda Trevisani.

A ação toda durou menos de um minuto, segundo ele, e quando deu por si já estava sem celular, óculos e bicicleta, avaliada em R$ 15 mil. “Até eu conseguir me levantar não tinha nem dado tempo de entender o que aconteceu”, conta Trevisani, que apesar de ter caído com a cabeça no asfalto diz passar bem depois do susto.

Bicicleta do educador físico Guilherme Trevisani era usada para trabalho, lazer e locomoção e tem valor estimado em R$ 15 mil; na foto, ele aparece com outro equipamento

Essa não é a primeira vez que o preparador físico é assaltado enquanto pedala. A última foi há mais de dois anos, mas ele comenta que entre os grupos de ciclistas têm aumentado os relatos de episódios parecidos com o seu. “A única diferença é que o meu (assalto) tem um vídeo que viralizou.”

Como o Estadão mostrou, o número de roubos em São Paulo aumentou ao longo de agosto, chegando a 21.654 ao longo de todo o mês. Os delitos incluem desde assaltos contra pedestres até ações de gangue contra o patrimônio, como a sofrida por Trevisani.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) não se manifestou sobre as investigações do ataque contra Trevisani. “Procuro não criar expectativas (de ela ser encontrada ou devolvida) porque a bicicleta é muito fácil de montar e desmontar e tem mercado pra isso.”

Como o educador físico dependia da bicicleta para trabalhar e se locomover, sua esposa iniciou uma vaquinha virtual para ajudá-lo a comprar um novo equipamento (confira aqui).