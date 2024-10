Cidade de São Paulo entra em estado de atenção em função das chuvas

Na quinta-feira, 24, fortes chuvas registradas com vendavais que chegaram a 100 km/h em algumas regiões do Estado paulista. Ao menos três pessoas estão desaparecidas: 1 em Jandira (23 de outubro) e 2 em Campinas (24 de outubro).

Segundo previsões do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), a formação de um ciclone extratropical no Sul do País, está favorecendo o alinhamento de uma região de convergência, provocando chuvas volumosas e tempestades em São Paulo.