Cidade de SP registra tarde mais fria do ano neste sábado

Depois de um calor impressionante ao longo da semana, a cidade de São Paulo teve a tarde mais fria do ano neste sábado, 26. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a temperatura média foi de 14,8°C. Até então, a tarde mais gelada havia sido a do dia 31 de maio com 16,3º C.

A temperatura vespertina mais baixa da cidade, a partir das medições de 29 estações, foi registrada em Parelheiros, no extremo sul da capital, com 12,7ºC.

Passageiros se protegem do rio na estação de Pinheiros, região oeste da cidade de São Paulo Foto: FELIPE RAU/ESTADÃO

As temperaturas continuaram em lento declínio ao longo do dia e a mínima deve chegar aos 12°C no final da noite. Às 18h, as estações meteorológicas do CGE registraram temperatura média de 12,3°C.

A oscilação da temperatura ao longo da semana representa um verdadeiro teste para a saúde dos paulistanos. A cidade de São Paulo teve o dia mais quente do inverno nesta quarta-feira, 23. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura de 32,3ºC foi registrada às 15h, no mirante de Santana, na zona norte. O dia mais quente deste inverno havia sido 11 de agosto, com 30, 9ºC.

Esse calor atípico foi substituído pela movimentação de uma massa de ar frio de origem polar, que se intensificou neste sábado. O frio vai continuar nos próximos dias.

As últimas simulações atmosféricas indicam que a última semana de agosto será chuvosa e com temperaturas abaixo da média. Neste domingo, a sensação de frio permanece no decorrer do dia, que deve registrar mínima de 11°C e máxima de apenas 14°C.

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de São Paulo mantém o estado de atenção para baixas temperaturas em toda a Capital desde as 8h35 da sexta-feira, 25.