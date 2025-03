Drone flagra roubo em bloco na zona oeste de SP e cinco são presos; veja vídeo

As imagens captadas pelo equipamento possibilitaram o acompanhamento em tempo real do grupo, que tentou fugir em direção a uma praça. Três suspeitos foram interceptados pela GCM fora da área do evento, enquanto outros dois foram detidos por policiais militares. O celular roubado foi recuperado e devolvido à vítima.

Todos foram encaminhados ao 91º Distrito Policial, onde permaneceram presos.