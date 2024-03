Com 34,7º C, SP tem novo recorde de calor para março, aponta Inmet

São Paulo teve neste sábado, 16, a maior temperatura máxima da cidade para o mês de março desde o início da série histórica, em 1943. Os termômetros da capital paulista registraram 34,7ºC, um novo recorde segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que divulgou a medição neste domingo, 17.

A temperatura supera o maior máxima registrada anteriormente de 34,3 °C, que foi medida nos dias 14 e 15 de março deste ano, e em 1º de março de 2012. Essa mesma máxima foi medida neste domingo até às 15h, mas o Inmet diz que a temperatura “ainda pode subir”.

São Paulo e demais Estados do Brasil registram uma onda de calor desde a semana passada. O Rio de Janeiro registrou sensação térmica de 62,3ºC, em Guaratiba, bairro da zona oeste da capital fluminense e superou o recorde anterior (60,1ºC) registrado no sábado, 16, na mesma região.

São Paulo registra recorde de temperatura máxima para o mês de março Foto: Werher Santana/Estadão

“Ontem (16/03) a observação da noite na estação convencional do Mirante de Santana, na capital paulista, indicou aumento na temperatura após as 15h, com máxima de 34,7 °C”, informou o Inmet.

“Configura-se assim novo recorde histórico para o mês de março, desde o inicio da abertura da série histórica do Inmet na cidade, em 1943″, completou.

Ainda segundo o Inmet, a temperatura máxima registrada para esse domingo, até as 15h, é de 34,3 °C - a mesma do recorde anterior. O valor ainda pode subir, afirma o instituto.

Continua após a publicidade

De acordo com Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, da Prefeitura de São Paulo, as próximas horas deste domingo seguirão abafadas, mas a chegada de uma brisa marítima deve “aumentar a nebulosidade” e ajudar a aumentar os índices de umidade com algumas pancadas de chuva no final da tarde e início da noite.

Mesmo assim, o órgão reforça que a Defesa Civil Municipal mantém toda a capital em estado de alerta para altas temperaturas. que toda a capital em estado de alerta para as altas temperaturas.

Onda de calor pelo Brasil 1 / 6 Onda de calor pelo Brasil As fontes do Parque da Independência, na zona sul da capital paulista, foram a alternativa para se refrescar do calor escaldante neste domingo, 17. O ... Foto: Werther Santana/EstadãoMais Para aguentar o calorão, uma das opções é se refrescar em piscinas. A do Sesc Belenzinho, na zona leste de São Paulo, ficou lotada. É preciso reforçar ... Foto: Isaac Fontana/EFEMais No Rio de Janeiro, que tem previsão de temperatura acima de 40°C, a sensação térmica chegou a 60°C. A sensação térmica sofre efeito dos indicadores de ... Foto: Mauro Pimentel/AFPMais Em São Paulo, os últimos dias têm sido de madrugadas e amanheceres, como o deste domingo, 17, registrado da zona norte, abafados. Para quem não tem ar ... Foto: Werther Santana/EstadãoMais Mesmo sem chuva, o guarda-chuva foi item quase obrigatório para quem optou por ir curtir o calorão no parque, como o Vila Lobos, na zona oeste de São ... Foto: Werther Santana/EstadãoMais Nunca é demais lembrar que a hidratação deve ser redobrada nesses dias de onda de calor, principalmente durante os exercícios físicos, como no caso do ... Foto: Werther Santana/EstadãoMais

“Podem ocorrer pontos de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores na Grande São Paulo”, afirma o CGE,

Segundo o órgão, os próximos dias seguem com condições típicas de verão, com sol e calor com pancadas de chuva no final das tardes. A previsão é que a temperatura fique entre os 24ºC (mínima) e pode até superar os 33ºC.

“Entre o final da tarde e o início da noite a propagação de áreas de instabilidade provoca chuvas na forma de pancadas com pontos de moderada a forte intensidade, raios e rajadas localizadas de vento”, afirma o CGE.

Onda de calor

Continua após a publicidade

A onda de calor que tem elevado os termômetros e feito cidades baterem recordes de temperatura para março neste fim do verão, principalmente no Centro-Sul, só deve deixar o País no outono. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, a previsão é de que ela se estenda até a quarta-feira, 20, ou seja, no início da nova estação. Em algumas capitais, pode até haver queda brusca de temperatura.

Ondas de calor são geradas por bloqueios atmosféricos causados por grandes sistemas de alta pressão atmosférica, segundo a definição da Climatempo. A consequência disso são dias seguidos com temperaturas de até 5°C acima da média, o que coloca a saúde humana em risco.

Com o deslocamento do centro de alta pressão do Sul para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a onda inaugurou uma segunda fase no sábado, 16, que vai até a quarta, 20. As áreas de calor mais intenso são especialmente nas cidades do Sudeste e do Centro-Oeste.