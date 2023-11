Com onda de calor em SP, Ibirapuera lota no feriado e vira refúgio ‘fresquinho’

O Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, ficou lotado neste feriado quente de 15 de novembro. Muitos paulistanos aproveitaram a folga para curtir, em família e amigos, um pouco de ar livre. As sombras das árvores do parque eram os locais mais disputados. A temperatura na capital paulista era de 36°C às 15h, com sensação térmica de 37°C e alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de risco à saúde por causa do calor intenso. É o quinto dia seguido de termômetros acima dos 34ºC.

Apesar do grande número de crianças, os parquinhos estavam vazios por volta do meio-dia. Com o sol quente, os pais preferiram deixar as crianças brincando nas sombras, com bolas e brinquedos trazidos de casa. “Eu acho que, neste horário do dia, o sol está muito em cima. Perto das árvores, é mais fresquinho e o sol queima um pouco menos”, disse Mayara Aparecida, dona de casa grávida que brincava com seu filho de quatro anos na sombra.

Paulistano aproveita feriado de calor no Parque do Ibirapuera. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Mariana dos Santos, estudante, 18 anos, também preferiu a proteção das árvores para jogar vôlei com os amigos. “As quadras estão lotadas e também bate muito sol nelas”, justificou. Em algumas quadras, pessoas utilizaram guarda-sol para acompanhar os jogos na plateia. A venda de água, segundo vendedores ambulantes credenciados ao parque, aumentou cerca de 20%.

Muita gente também escolheu o passeio de bicicleta para praticar atividade física e se refrescar. “Na bike, vem um ventinho gostoso. E dá pra andar só nas vias mais arborizadas, onde tem bastante sombra”, afirmou o administrador Rogério Castro.

“Aqui tá melhor do que em casa, pelo menos tem um ventinho. Em casa, a sensação é de que estamos dentro de um forno”, diz Maria Aparecida, aposentada. “Tenho tomado uns três banhos por dia.”

Sombras eram disputadas no Parque do Ibirapuera. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

“O dia está bonito, então a gente preferiu curtir a brisa aqui do parque do que ficar em casa, na frente do ventilador. Na sombra, está gostoso, mas, mesmo assim, o calor está de matar. Vamos almoçar daqui a pouco e eu espero que seja em um restaurante com ar condicionado”, diz Milton Scaveniz, empresário.

“Pelo menos, aqui a gente toma uma água de coco, vê uma paisagem mais verde. O calor se torna menos estressante”, diz Laura Gonçalves, publicitária.

“O Ibirapuera é a nossa praia, né. Eu preferia estar na praia agora, mas como não tenho essa opção, estou aqui. Ficar perto da natureza dá uma aliviada no calor”, diz Pedro Luiz Bianco, contador.

Minhocão teve movimento intenso pela manhã Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Em outros pontos da cidade, os efeitos do calor também eram sentidos.

No Minhocão, no centro da cidade, a estrutura de guarda-sóis ofereceu proteção a quem foi ao local pela manhã. Já na hora do almoço e começo da tarde, poucas pessoas toparam enfrentar o sol no viaduto. “Eu e meu namorado viemos andar de patins, mas já estamos voltando para casa. Está muito quente, muito sol. Não dá pra ficar por muito tempo, porque quase não tem sombra”, diz Julia Lorenzo, arquiteta.

Há também quem decidiu aproveitar para se bronzear. De biquíni e deitada em uma canga, a auxiliar administrativa Fátima Albuquerque conta que é vizinha do Minhocão e, na falta de quintal ou varanda, aproveita o espaço livre do elevado. “Eu estava com muito calor em casa e sinto que não tem para onde fugir, então, decidi usar esse meu ‘quintal’ pra pegar uma corzinha.”

Na Avenida Paulista, também na região central, os termômetros evidenciavam o que se sentia na pele.

Previsão para esta quarta-feira apontava máxima de 36ºC, sendo o quinto dia seguido acima da marca dos 34ºC na cidade. Pela manhã, os termômetros já registravam a intensidade do calor Foto: Alex Silva/Estadão

Veja previsão para os próximos dias em São Paulo

O feriado da Proclamação da República na capital paulista é o quinto dia consecutivo com máxima acima dos 34ºC. Já é o oitavo dia em que as temperaturas ultrapassam os 31°C.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, a onda de calor segue nos próximos dias, com probabilidade de novos recordes de temperatura até quinta-feira, 16. Há previsão de retorno de chuvas mais fortes entre o sábado, 18, e a segunda, 20, com grandes volumes de precipitação.

As temperaturas devem começar a cair a partir da sexta-feira, 17, em São Paulo, segundo o Climatempo. A previsão indica uma diferença na temperatura entre a tarde de sexta e a do domingo, 19, em torno de 10°C, com a chegada de uma frente fria.

A temperatura fica assim nos próximos dias:

Quinta-feira, 16 : Máxima de 38°C e mínima de 22ºC;

: Máxima de 38°C e mínima de 22ºC; Sexta-feira, 17 : Máxima de 35°C e mínima de 21ºC;

: Máxima de 35°C e mínima de 21ºC; Sábado, 18 : Máxima de 32°C e mínima de 22ºC;

: Máxima de 32°C e mínima de 22ºC; Domingo, 19: Máxima de 25°C e mínima de 19ºC;

Em todo o País, 2.707 municípios estão sob alerta máximo por causa da forte onda de calor que atinge o Brasil nesta semana, segundo balanço do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Isso representa quase metade das 5.565 cidades brasileiras.