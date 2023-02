Com previsão de novas chuvas, balsa é interrompida temporariamente entre São Sebastião e Ilhabela

SOROCABA - A previsão de novas chuvas com até 200 milímetros na tarde desta terça-feira, 22, na região levou o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), a determinar a evacuação dos veículos na região central da cidade. A medida foi tomada também para facilitar a saída dos turistas que estavam retidos nas praias da Costa Sul, devido à queda de barreiras. A evacuação dos turistas congestionava o trecho da Rio-Santos que corta a cidade.

São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, foi uma das cidades mais atingidas pelas fortes chuvas que caem neste fim de semana no Estado. Foto: Andre Penner/AP

O serviço de balsas entre São Sebastião e Ilhabela chegou a ser interrompido por prevenção. Augusto pediu a quem estivesse circulando ou tivesse carro no centro que fizesse a retirada. “Estamos em situação extremamente crítica e de emergência e precisamos imediatamente aliviar o trânsito na região central e nas vias principais, desbloqueando os carros que estão parados na Rio-Santos e saindo da região sul do município”, pediu o prefeito, em vídeo postado em redes sociais.

Ainda pela manhã, o governador do Estado de São Paulo, Tarcisio de Freitas, havia pedido para que os turistas que estão na região por causa do Carnaval voltassem para suas casas na capital e outros pontos do Estado para aliviar a pressão sobre os serviços locais. O apelo gerou um aumento no movimento de saída para a Rodovia dos Tamoios, principal acesso ao planalto.

Segundo o prefeito de São Sebastião, com a possibilidade de chuvas, a Rio-Santos poderia ser fechada novamente. Ele fez um apelo à população para ficar em casa. “Se está pensando em vir para a região central, não saia de sua casa, não saia de seu escritório com seu veículo”, pediu. Os semáforos da área urbana foram colocados em sinal vermelho para as vias transversais e com sinal verde para as vias principais, para o escoamento dos carros com turistas que deixavam a cidade.