Como a polícia descobriu R$ 850 mil em barras de ouro transportadas em uma caminhonete em SP

Segundo a PRF, o motorista apresentou informações desencontradas sobre o destino e a origem da viagem, afirmando que teria saído de Sorocaba (SP) para visitar um irmão em Curitiba (PR), mas não soube informar o endereço. Como ele não carregava nenhuma bagagem, aumentou a suspeita dos policiais.

Os policiais, então, fizeram uma revista no carro e no motorista. Foi quando localizaram diversas barras e moedas de ouro escondidas na roupa do condutor e, também, mais barras de ouro dentro da carteira, no interior do veículo. Questionado sobre a origem do material, o homem se recusou a fornecer detalhes, limitando-se a declarar que seria proprietário de uma joalheria.