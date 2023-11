Concessionária pede mudanças no aeroporto de Congonhas após série de incidentes; entenda

Após uma série de incidentes com aviões de pequeno porte que causaram interdições da pista principal do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, a concessionária Aena, administradora do local, pediu à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mudanças no uso do espaço. A proposta é que as aeronaves de pequeno e médio porte da aviação geral e executiva passem a usar apenas a pista auxiliar, para que a pista principal fique à disposição das aeronaves da aviação comercial e jatos de grande porte da aviação geral.

No intervalo de seis dias, entre 29 de outubro e 3 de novembro, três problemas com aviões executivos causaram interdições da pista principal de Congonhas e prejudicaram milhares de passageiros.

No dia 29, o pneu esquerdo do trem de pouso de uma aeronave Cirrus Vision estourou no momento do pouso. A pista principal ficou interditada por 50 minutos.

Movimento no aeroporto de Congonhas, em agosto; sequência de incidentes levou concessionária a pedir mudanças no uso da pista principal Foto: Marcelo Chello/Estadão

Em 1.º de novembro, véspera do feriado de Finados, às 19h30, horário em que o movimento costuma ser grande nos aeroportos, um avião Piper Aircraft PA-42 que chegava de Cuiabá também teve problemas no trem de pouso e causou a interdição da pista principal por praticamente duas horas – até as 21h49. Dezenas de voos foram cancelados ou transferidos para outros aeroportos.

No dia 3 de novembro, um jato executivo modelo Cessna Citation que decolou do município paulista de Estrela D’Oeste-SP teve falha nos freios durante a aterrissagem, às 16h13. Os voos na pista principal só foram retomados às 17h30.

Em nota, a Aena afirmou que “entende que há espaço para manter tanto a aviação comercial quanto a aviação executiva em operação no aeroporto”, mas que “alguns ajustes operacionais são necessários”.

Continua após a publicidade

O texto segue: “A Aena solicitou à Anac que as operações das aeronaves de pequeno e médio porte da aviação geral e executiva sejam realizadas somente na pista auxiliar, que tem total capacidade para receber esse tipo de aeronave em segurança. A pista principal do aeródromo será utilizada exclusivamente para operação de aeronaves da aviação comercial e jatos de grande porte da aviação geral”.

Segundo a concessionária, essa medida visa reduzir riscos e melhorar a eficiência operacional na pista principal. “A Aena ressalta que está dialogando com todos os atores interessados, visando uma solução em conjunto para melhorar a segurança e a eficiência operacional do aeroporto de Congonhas”, conclui a nota.

Consultada pela reportagem, a Anac confirmou ter recebido o pedido da Aena e afirmou que a decisão final sobre o tema não cabe à agência, mas ao Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea (CGNA), do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea). O Estadão tenta contatar esse órgão para que se pronuncie sobre o pedido.