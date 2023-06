Concurso para a polícia em SP: Estado vai contratar 2,7 mil soldados da PM; veja como participar

Começam na próxima segunda-feira, 26, as inscrições para o concurso da polícia que vai contratar 2,7 mil soldados da Polícia Militar de São Paulo. O edital foi publicado na última segunda-feira, 19. Os interessados podem realizar o cadastro por meio do site da Fundação para o Vestibular da Unesp (Vunesp), responsável pela organização do concurso. Clique aqui para mais informações. O prazo termina em 27 de julho.

Conforme o governo estadual, o edital para soldados de 2ª classe da PM é o primeiro já com o reajuste concedido este ano. Desta forma, a remuneração inicial passa a ser de R$ 4,8 mil.

“A remuneração básica inicial para o cargo de soldado 2ª classe PM passou a ser de R$ 4.852,21 (incluindo salário-base, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e valor de insalubridade) após o reajuste aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos)”, disse em comunicado.

Confira aqui mais informações sobre o concurso:

Inscrições podem ser feitas entre 26 de junho a 27 de julho por meio do site da Vunesp .

. Para participar, os candidatos devem ter entre 17 e 30 anos - exceto para quem já pertence aos quadros da PM.

Candidatos devem estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.

As mulheres precisam ter altura mínima de 1,55 metro e os homens, de 1,60 m.

Na última quinta-feira, 15, o governador nomeou 1.179 soldados de 2ª classe, do edital 1/2022, que em breve serão empossados e poderão dar início ao curso de formação.