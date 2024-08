Conheça 10 roteiros para praticar o afroturismo no litoral, interior ou capital de SP

A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP) lançou a publicação Afroturismo SP, que reúne 10 opções de passeios ligados à cultura afro-brasileira no Estado.

São pontos de interesse histórico, artístico, cultural e gastronômico que fortalecem a identidade cultural afrodescendente em São Paulo, Estado com 41% de sua população formada por pessoas negras (pretas e pardas).

'Caminhada São Paulo Negra' percorre pontos importantes da região central com forte presença da cultura e da história negras. Foto: Heitor Salatiel

PUBLICIDADE Em formato impresso e digital, o material traz roteiros e espaços histórico-culturais da capital (Bixiga, Liberdade e Grajaú), de cidades do interior (Taubaté, Eldorado, Salto de Pirapora e Campinas) e do litoral (Santos e Ubatuba). A publicação é uma iniciativa da secretaria em parceria com gestores públicos e privados, empresários, associações e institutos de educação voltados à valorização da memória e do patrimônio cultural negro. O jornalista, empreendedor e ativista Guilherme Soares Dias, um dos idealizadores da Caminhada São Paulo Negra e da plataforma de afroturismo Guia Negro, avalia que a criação da publicação é um passo importante, que pode ser o princípio de outras iniciativas.

“É um documento que se torna uma referência importante e pode incorporar outros roteiros”, diz o especialista. “Mas é importante que São Paulo se ‘venda’ como um Estado com presença da história negra, com mais empreendedores negros nas feiras de turismo em outros Estados e também nos eventos internacionais. O guia é um primeiro passo, mas outros podem ser dados”, sugere.

O afroturismo é uma atividade relevante no combate ao racismo estrutural, na visão de Solange Barbosa, CEO da Rota da Liberdade. “Isso acontece por meio da valorização da História e Cultura das populações negras a partir de Roteiros Afrocentrados”, diz a especialista.

“O afroturismo é referência no Letramento Racial e também uma grande ferramenta na luta antirracista, produzido por profissionais negros, atendendo a todos os públicos sem discriminação, acrescentando novas narrativas sobre a presença negra na construção da sociedade brasileira.”

Quilombo da Fazenda, em Ubatuba, integra o roteiro do afroturismo do Estado de São Paulo. Foto: Solange Barbosa

Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), revela os planos de lançamento de um plano estadual. “A Setur-SP está desenhando um Plano Estadual de Afroturismo, onde teremos as principais diretrizes, ações e metas para o segmento. Nosso objetivo é desenvolver ações de estruturação, workshops, capacitações e colocar o Afroturismo de SP na prateleira das principais agências e operadoras de turismo que vendem São Paulo como destino de lazer”, afirma.

Conheça 10 roteiros afroturísticos no Estado de São Paulo

Capital

Caminhada São Paulo Negra

O passeio de 3,5 km resgata as histórias negras que estão por toda a cidade, no centro, Liberdade e no Bixiga. Passagem por lugares importantes, como a Igreja Nossa Senhora Rosário dos Pretos, a estátua da mãe preta, a Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados, o antigo Pelourinho e do antigo Morro da Forca, na Liberdade. Contato: guianegro@gmail.com / (11) 98994-7826

Museu Afro Brasil Emanoel Araujo

PUBLICIDADE Localizado no Parque do Ibirapuera, o espaço tem mais de oito mil obras, entre pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, documentos, produzidas entre o século XV e os dias de hoje, que abarcam diversas facetas dos universos culturais africanos e afrobrasileiros. Contato: FaleConosco@museuafrobrasil.org.br / (11) 3320-8900. Negros do Bixiga O roteiro turístico pelo Bixiga revela as memórias afetivas, resistência e culturais do bairro, outrora o Quilombo do Saracura, passando pela Casa Mestre Ananias, símbolo de resistência, e pelo Museu do Bixiga. Contato: Negrosdobixiga@gmail.com / (11) 99676-7444

Uma visão periférica: uma experiência cultural no Grajaú

O roteiro se propõe a investigar a essência de São Paulo que vai além dos pontos turísticos convencionais. Os objetivos são promover o turismo inclusivo, valorizar as riquezas culturais locais e fortalecer o turismo de base comunitária. Contato: barbaraterra7@gmail.com / (11) 95823-3425

Litoral

Caminhada Quilombos Históricos de Santos e Caminhada do Engenho

Participantes a percorrem os locais onde ficavam os três quilombos da cidade no século XIX. É possível conhecer a relação dos abolicionistas com o Teatro Guarani, a Irmandade negra da Igreja do Rosário dos Homens Pretos e a situação dos negros escravizados do Casarão da Frontaria Azulejada. Contato: mochilandoafroculturas@gmail.com / (13) 99134-4248

Quilombo da Fazenda

Oficinas de artesanato, culinária, construção de casa de pau a pique, trilhas interpretativas no ecossistema de mata de encosta, travessia na Trilha de Servidão, trajeto de 22Km na divisa entre Ubatuba (SP) a Paraty (RJ). Contato: Quilombodafazenda20@gmail.com / (12) 99164-3835

Interior

Casa de Cultura Fazenda Roseira

Casarão do final do século 19 onde viviam membros da Comunidade Jongo Dito Ribeiro e outros grupos, movimentos sociais e religiosos de matrizes africanas. São praticadas a agricultura e culinária quilombolas, oficinas de turbante, jogos afro-brasileiros, dança afro, contação de histórias, entre outras. Contato: fazendaroseira@gmail.com / (19) 99343-7177

Quilombo Cafundó (Salto de Pirapora)

O Itinerário cultural Quilombo Território de Saberes é um percurso de turismo pedagógico com base comunitária realizado no Quilombo do Cafundó. No território quilombola é mantida até os dias atuais uma linguagem ancestral, a Cupópia, mistura de línguas como Quimbundo, Quicongo e Umbundo. Contato: cintiaapdelgado@gmail.com / (15) 9970-58885

Ivaporunduva

A região do quilombo rural é considerada a mais antiga das comunidades do Vale do Ribeira. A capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos fica no centro ou vila da comunidade. A força da devoção à Santa alimenta suas lutas e, ainda hoje, é parte do cotidiano. Contato: ivaporunduvatur@yahoo.com.br / (13) 9 9685-1594

Rota da Liberdade (Taubaté)

Roteiros afrocentrados por Taubaté, Salto de Pirapora, Pindamonhangaba e Ubatuba com experiências que abrangem gastronomia, história e cultura afro-brasileira, atendendo escolas, grupos, empresas e terceira idade. Contato: solange.sb36@gmail.com / (12) 9 9116-0837

* Este conteúdo foi produzido em parceria com o Guia Negro, plataforma de afroturismo que promove experiências turísticas e produz conteúdos sobre viagens, cultura negra, afroturismo e black business