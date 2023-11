Conheça a cidade de SP que teve água enviada para missão espacial da Nasa e foi refúgio para poetas

“Ave, Lindoya, cheia de graça!” Foi assim que Mário de Andrade finalizou um conto escrito na década de 1930 e dedicado a Águas de Lindóia, lembrada como a primeira capital termal do Brasil e um dos refúgios preferidos do poeta modernista no interior de São Paulo. A menos de 200 quilômetros da capital, o município com menos de 20 mil habitantes é um dos destinos mais procurados do Estado e se define como um lugar “de cura, lazer e relaxamento”, tríade beneficiada pelas próprias características geográficas do lugar.

Parte do Circuito das Águas Paulistas, o aspecto de cura em Águas de Lindóia se deve às fontes de água mineral sobre as quais a cidade foi construída e cujas propriedades radioativas são indicadas para tratar as problemas de pele, estômago, intestino, entre outros.

Enquanto as fontes de Águas de São Pedro têm o enxofre como “ingrediente especial”, as de Águas de Lindóia têm como diferencial a alta quantidade de sais minerais e de oxigênio, que deixam sua cor mais azulada e seu volume mais leve. “Um grau a mais (de oxigênio) que ela tivesse, não estaria mais aqui e iria simplesmente evaporar”, explica Joel Raimundo de Souza, diretor de Turismo do município.

Há, no entremeio urbano dos hotéis, um gosto de roça, uma paisagem de mato que disfarça bem a civilização. É um balneário sem nenhuma das violências atormentadoras dos balneários, sem esporte de competição, sem ultima moda, sem jogatina, é proibido o álcool Mário de Andrade, sobre Águas de Lindóia

O primeiro e maior defensor das propriedades medicinais encontradas em Águas de Lindóia foi o Dr. Francisco Tozzi, fundador do município que na década de 1920 convidou a cientista polonesa Madame Marie Curie, vencedora do Nobel de Física e Química, para conhecer as águas. E assim ela o fez.

A notícia se espalhou tanto e tão rápido que ajudou a cidade a atrair não só nomes célebres como Mário de Andrade e Cecília Meireles, que também cita Águas de Lindóia no livro de crônicas Ilusões do Mundo (1976), como a chamar a atenção da Nasa.

Segundo a Lindoya Verão, empresa responsável pelo envasamento das águas de lá, a agência aeroespacial americana encomendou 1,2 mil garrafas de 500 ml para abastecer os astronautas na missão Apollo 11, a missão que fez o homem pisar na Lua em 1969.

No Balneário Municipal, Fonte Filomena é aberta ao público e tem uma das maiores concentrações de oxigênio da cidade Foto: Tiago Queiroz / Estadão

A cidade aprimorou seu turismo nas últimas décadas e espera crescimento ainda maior com a chegada do novo “hotel do chocolate” da Cacau Show, o segundo empreendimento desse tipo a ser lançado pela marca no Brasil. O projeto já está em construção por lá.

Apesar disso, Águas de Lindóia não tem a menor ambição de se tornar uma cidade para grandes badalações, e prefere se manter como destino certo para famílias, casais e quem mais buscar sossego e segurança. Abaixo, veja o que você pode encontrar por lá.

Balneário Municipal

Inaugurado ainda em 1959, o Balneário Municipal é o principal ponto para quem quer conhecer e desfrutar as promessas de cura, lazer e relaxamento em Águas de Lindóia. Projetado por Oswaldo Arthur Bratke e com colaborações de Roberto Burle Marx e do artista plástico Lívio Abramo, o espaço tem uma série de tratamentos com banhos nas fontes da cidade.

Da piscina de águas azuis às imersões, massagens, saunas e duchas escocesas, é possível encontrar algum serviço que se adeque ao seu tempo disponível e objetivo. O mais peculiar, entretanto, é o banho stangerbad, espécie de “banho de choque” terapêutico que age com o mesmo princípio da acupuntura e promete ajudar o corpo por meio correntes galvânicas nas laterais da banheira de pedra.

Estrutura do Balneário Municipal, com projeto assinado por Oswaldo Arthur Bratke e paisagismo de Burle Marx Foto: Tiago Queiroz / Estadão

Quem quiser passar pelo Balneário só como visitante, além da arquitetura e paisagismo, é possível aproveitar as fontes de água pelo local, cujo acesso é gratuito. Dica: leve sua própria garrafa para encher por lá.

Praça Adhemar de Barros

Um espaço mais contemplativo e com menos atrações pontuais, a Praça Adhemar de Barros fica na rota de mesmo nome e combina com a ideia de que Águas de Lindóia é pensada para o descanso. Cercada de verde não só pelo chão, mas também pela vista do entorno, o local é repleto de capivaras, patos, gansos e outros tipos de aves.

Grupo de patos e gansos nadando pelo lago da Praça Adhemar de Barros Foto: Tiago Queiroz / Estadão

O ponto de saída das minicharretes que fazem o tour por Águas de Lindóia também fica ali, o que é uma boa opção para quem está acompanhado de crianças menores e quer fazer um passeio mais lúdico.

Morro do Pelado

Ponto mais alto da cidade com quase 1,4 mil metros de altitude em meio à Serra da Mantiqueira (e com uma daquelas vistas que só a região proporciona), o Morro do Pelado pode ser programa para um dia inteiro ou apenas para uma visita rápida, a depender da sua disposição. O acesso passa necessariamente pela Fazenda do Pelado, ponto que ferve aos fins de semana e feriados pelos restaurantes, pesqueiro, lojinha e animais do local.

A subida até o pico pode ser feita com o próprio carro (em dias de chuva a lama é um empecilho a mais), a pé ou alugando um dos veículos oferecidos pela fazenda. A primeira opção é com emoção, a bordo de um quadriciclo com espaço para duas pessoas; a segunda, com um pouco menos de adrenalina, é de carona em um jipe dirigido pelos próprios guias do local.

Mirante do Morro do Pelado tem vista para Águas de Lindóia e as montanhas da Serra da Mantiqueira no entorno Foto: Tiago Queiroz / Estadão

Lá do topo, um mirante recém-inaugurado tem sido ponto de encontro para aulas de ioga ao ar livre, que são mensais. À direita, uma trilha recém-inaugurada e de nível médio de dificuldade dá acesso ao centro da cidade por uma descida ligeiramente íngreme, e para a qual é necessário ter tênis apropriados e uma boa dose de disposição para chegar ao fim.

Thermas Hot World

Com bar flutuante, restaurante, lanchonete, chalés e bangalôs para hospedagem e quatro espaços com piscinas espalhados por um complexo turístico, o Thermas Hot World renderia um bate e volta por si só. Próximo à divisa de Águas de Lindóia com Monte Sião, já em Minas Gerais, o parque aquático fica aberto por seis dias da semana e tem atrações suficientes para cansar igualmente crianças e adultos.

Área Kids, um dos dois espaços pensados para o público infantil no Thermas Hot World Foto: Tiago Queiroz / Estadão

A mais recente delas é a Praia Cancún, piscina com ondas artificiais e área VIP no entorno, com serviço e atendimento exclusivos, para quem assim o desejar. As crianças têm dois espaços exclusivos, o Baldão de Água, que despeja 1.250 litros a cada dois minutos, e a Piscina da Baleia. No nível superior, os adultos mais jovens e animados podem curtir o dia no Espaço Malibu, onde um DJ garante o clima de festa com música alta e atividades recreativas ocasionais.

Mais sugestões e curiosidades

Uma das épocas mais movimentadas em Águas de Lindóia é durante o Encontro Brasileiro de Autos Antigos, cuja próxima edição está prevista para ocorrer entre 30 de maio e 2 de junho do próximo ano. Com mais de mil veículos expostos na Praça Adhemar de Barros, e recebendo 500 mil turistas de várias partes do País, o evento é uma referência nacional para os amantes de carros, novos ou antigos.

Para receber essa gente toda de uma vez ou mesmo em quantidades menores ao longo do ano, Águas de Lindóia tem mais de 50 opções de hospedagem, entre resorts, hotéis, pousadas, hostels e casas de aluguel. A oferta cobre bem todas as faixas de preço, localização e até interesse histórico.

Por sinal, uma das construções mais singulares e exóticas em Águas de Lindóia é uma casa em formato de baleia (veja na galeria abaixo), que é avistada de vários pontos da cidade e chama tanta atenção que batiza, de modo informal, a região em que foi construída.

De perto, ela revela ainda mais detalhes peculiares, como um mural faraônico de pinturas egípcias na base, um buda posicionado na boca da baleia, as janelas em formato circular para simular os olhos do animal, um índio e um coração feitos de azulejos na calda etc.

Infelizmente, esta ainda não é uma opção de hospedagem por lá, - mas sempre há esperança. Afinal, quem além de Jonas, Pinóquio e Gepeto pode dizer que dormiu no interior de uma baleia e saiu vivo para contar a história?

Serviço

Balneário Municipal

Endereço: Al. Marie Curie, 01 - Jardim Paraíso, Águas de Lindóia - SP, 13940-000

Mais informações: https://www.balnearioaguasdelindoia.com.br/

Praça Adhemar de Barros

Endereço: R. Alemanha, Águas de Lindóia - SP, 13940-000

Fazenda Morro Pelado

Endereço: Estr. Morro Pelado, s/n - Km 3, Águas de Lindóia - SP, 13940-000

Mais informações: https://www.instagram.com/fazendamorropelado/

Thermas Hot World

Endereço: Rua Domingos Lazari, 1800 – Cep 13940-000 – Águas de Lindóia – SP

Mais informações: https://www.thermashotworld.com.br/