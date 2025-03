Conheça modelo de aeronave que caiu no litoral de SP

A aeronave que caiu em Itanhaém, litoral sul paulista, perto de uma aldeia indígena, era um modelo Cessna 152, com inscrição PT-AKY, do Aeroclube de Itanhaém, de acordo com a assessoria de imprensa da Rede Voa e da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Uma pessoa morreu no acidente e a outra foi resgatada com vida, de acordo com o órgão estadual.

Esse modelo de avião é um monomotor e comporta até duas pessoas. Foi fabricado em 1969 pela Cessna Aircraft, com peso máximo de decolagem de 726 kg.

Foto da aeronave em 2023 (Cessna, asa fixa, de instrução, prefixo PT-AKY). A aronave caiu em Itanhaém, litoral de São Paulo, nesse domingo, 9. Foto: Divulgação/Defesa Civil de SP

PUBLICIDADE No Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) consta que o proprietário do avião é Jefferson dos Santos Morales e o operador é o Aeroclube de Itanhaém. A data de compra que aparece no documento é 13 de junho de 2022. A aeronave está registrada na categoria de instrução privada. Segundo informações do RAB, no entanto, ela não tinha autorização para fazer táxi aéreo.

O Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) estava com validade até 19 de novembro deste ano.

Logo após o acidente, investigadores do órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), em São Paulo, foram acionados para realizar uma ação inicial para investigar o ocorrido.

A Rede Voa, concessionária de aeroportos pelo Estado de São Paulo, entre eles o Aeroporto Antônio Ribeiro Nogueira Jr, em Itanhaém, confirmou que o avião realizava um voo de instrução, com decolagem às 17h16, e emitiu alerta às 17h42.