Conheça o paraíso natural perto de SP que tem mais de 700 nascentes; veja vídeo

Orgulhosa de não ter prédios, semáforos ou shoppings, a cidade de Analândia, a 200 quilômetros da capital paulista e com cerca de 5 mil habitantes segundo o IBGE, promete tranquilidade em meio à beleza natural da Serra do Itaquerí para atrair turistas de todo o Estado. Promete e entrega: com cerca de 700 nascentes de rios registradas, o município é diretamente beneficiado pelo Aquífero Guarani e aproveita a pureza das águas para promover suas cachoeiras, sítios arqueológicos e turismo de aventura o ano todo.

Foi em 1966 que o governo de São Paulo elevou Analândia ao nível de estância turística e climática, título atribuído pelas belezas naturais da cidade e sua vocação para os turismos rural, ecológico e de aventura. Apesar disso, o trabalho ativo para atrair visitantes de fora e impulsionar a capacidade do município para o lazer tem sido feito a passos mais lentos.

“Não temos como preservar tantas belezas naturais como as daqui sem a ajuda do turismo”, sinaliza Ana Letícia Tristão Duz, de 43 anos. Em 2020, ela assumiu a Secretaria de Turismo e Cultura, retomando alguns eventos tradicionais do calendário analandense, como a Festa do Carneiro, uma espécie de festival em que os bares da cidade servem pratos desenvolvidos a partir da carne do animal.

Praça central de Analândia recebe a anual Festa do Carreiro, além dos novos eventos turísticos realizados no município Foto: Alex Silva / Estadão

O trabalho é visível por quem anda na cidade, onde é possível ver em quase todas as esquinas alguma obra ou placa de sinalização indicando o caminho para as principais atrações de Analândia. “Estamos recuperando e revitalizando quase todos os pontos turísticos que não ficam em propriedades particulares. Queremos o desenvolvimento do turismo, mas sustentável. Nosso foco é a natureza”, diz Ana Letícia.

Uma preocupação comum entre moradores, turistas e poder público é a qualidade da água que sai das mais de 700 nascentes e abastece as mais de 40 cachoeiras do município. Tanto que foi fundado em 2017 o Projeto Nascentes de Analândia, tocado por representantes da Prefeitura, do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e da organização SOS Mata Atlântica.

Continua após a publicidade

“Esse projeto de recuperação começou avaliando todas as propriedades rurais do município com um diagnóstico ambiental das áreas degradadas, seja em volta de uma nascente ou à beira de um córrego, apontando quais precisariam de adequação”, explica Leandro Santarpio, coordenador do Projeto Nascentes de Analândia desde 2018.

Nos últimos cinco anos, o esforço coletivo conseguiu fazer o cercamento e reflorestamento das áreas vulneráveis da microbacia do Córrego Cavalheiro, um dos principais afluentes do Rio Corumbataí. Agora, o projeto avança para a implementação de saneamento rural e instalação de fossas biodigestoras na região, antes de repetir o processo em outras microbacias da cidade.

Abaixo, confira os principais pontos turísticos de Analândia, com opções de cachoeiras, sítios arqueológicos, bares, restaurantes, acampamentos e esportes radicais.

Morro do Cuscuzeiro

A primeira coisa que aparece quando você busca “Analândia” na internet é o Morro do Cuscuzeiro, que recebeu esse nome graças à semelhança que seu topo, a 1.098 metros de altitude, tem com um cuscuz. Um dos principais destinos para fãs de escalada em todo o Estado, ele fica na Fazenda Pedra Viva, que começou a aproveitar seu potencial turístico apenas em 2001, por demanda popular.

Morro do Cuscuzeiro, principal ponto turístico de Analândia, visto de dentro da Fazenda Pedra Viva Foto: Alex Silva / Estadão

Continua após a publicidade

“Quem induziu isso foi o próprio público. Começamos a ter problemas com o público, que vinha e fazia acampamento clandestino, cortava a cerca para visitar o morro e às vezes causava até incêndios acidentais”, diz Odair Calchi, proprietário da Pedra Viva, de 70 anos, todos eles vividos em Analândia.

Depois de enfrentar problemas com os invasores, Odair construiu piscina, restaurante, lanchonete, piscina, balanços, plantou 10 mil árvores e ergueu toda a infraestrutura necessária para oferecer acampamento e esportes de aventura, como arvorismo, tirolesa, escalada e arco e flecha, na propriedade. Assim, conseguiu diversificar o público, antes formado majoritariamente por escaladores, para receber famílias, crianças, casais e os tradicionais aventureiros.

Odair Calchi, proprietário da Fazenda Pedra Viva, construiu piscina, infrasetrutura de acampamento e de esportes de aventura para receber os turistas aos pés do Morro do Cuscuzeiro Foto: Alex Silva / Estadão

“Vem gente dos 2 aos 90 anos”, comemora. A propriedade, que está com a família de Odair desde a década de 1950, hoje já conta também com a ajuda de sua filha, Tássia Calchi, de 26 anos. O espaço abre aos sábados, domingos e feriados e tem atividades suficientes para passar um dia inteiro, mesmo para quem não tem toda a adrenalina de subir os 40 minutos de trilha até o topo do Cuscuzeiro.

Cachoeira do Salto Major Levy

Uma das principais atrações de Analândia fica no centro da cidade e funciona todos os dias da semana, de segunda a segunda. A Cachoeira do Salto Major Levy é aberta ao público, de acesso gratuito e fácil, feito através de uma escadaria com estacionamento no topo.

Alimentada pela nascente do Rio Corumbataí, responsável também por abastecer Piracicaba e outras cidades da região e um pouco mais acima do seu ponto de entrada, a queda d’água é limpa, rasa e tem pressão suficiente para refrescar nos dias de calor sem grandes sustos, o que a torna uma ótima opção para crianças.

Continua após a publicidade

No centro de Analândia, Cachoeira do Salto é uma das principais da cidade, tem acesso fácil, gratuito e fica aberta todos os dias da semana Foto: Alex Silva / Estadão

Há 10 anos, a Cachoeira do Salto ganhou um bar e restaurante que também funciona de segunda a segunda e é administrado pelo empresário Vitor Ferreira da Silva através de concessão pública. Aos 41 anos, ele passou a maior parte da vida em Analândia, desde que sua mãe decidiu abandonar a capital por causa do aumento da violência. Acompanhado do pai, Pedro Minhoco, hoje com 70 anos, ele diz que tem “vocação” para o turismo e ajudou a idealizar muitas das atrações turísticas da cidade através da agência Bicho do Mato, hoje extinta.

No dia em que o Estadão esteve no local, casais, famílias e grupos de amigos passaram pela cachoeira, alguns apenas para se refrescar, outros para aproveitar a calma do lugar em um dia de semana atipicamente quente e mais vazio que de costume. “A gente está de férias e já conhecia o lugar, então sabíamos que hoje estaria mais tranquilo”, conta Bruno Kleiner, que saiu de Rio Claro, a 50 quilômetros dali, acompanhado dos amigos Vitor Ferri e Iago Ferreira.

Porção de tilápia empanada e sem espinhos é carro chefe do bar e restaurante que funciona na Cachoeira do Salto Foto: Alex Silva / Estadão

“Aqui é um lugar de tranquilidade. Não temos TV nem caixa de som para não atrapalhar o sossego dos clientes e o barulho da natureza”, diz Vitor. O bar e restaurante que ele administra tem como carro-chefe a porção de tilápia empanada e sem espinhos, servida à beira da cachoeira.

Cachoeira do Escorrega

Aberta de quarta a domingo e aos feriados, a Cachoeira do Escorrega faz jus ao nome e é formada principalmente por uma corredeira de pedras planas, onde a queda d’água é mais fraca, mas constante, e forma um poço de água que não chega a canela. A atividade principal ali é realmente escorregar sentado, mas é preciso ter atenção para não fazer a descida antes da hora, uma vez que o lodo que cobre a área torna difícil a função de ficar simplesmente parado em pé ao longo do trecho.

Continua após a publicidade

Cachoeira do Escorrega vista de cima; acesso fica por propriedade privada e custa R$ 10 Foto: Alex Silva / Estadão

Como fica em uma propriedade privada, o acesso à cachoeira custa R$ 10, valor que dá direito também ao banheiro. As outras atividades e o restaurante do local, que funciona só a partir da quinta-feira, são pagos por fora. O espaço conta com mesas internas e externas, uma espécie de lounge com poltronas e uma vista privilegiada para o Morro do Cuscuzeiro e o do Camelo, vizinho.

Cachoeira do Rangel

Um pouco afastada das ruas comerciais, mas ainda no Centro de Analândia, a Cachoeira do Rangel tem a água 100% limpa, uma vez que a nascente fica logo acima do poço principal. Também de água rasa, ela tem um “esconderijo” entre as pedras onde é possível sentar embaixo da queda d’água. O acesso é feito por uma descida de terra cuja entrada fica no meio da Avenida Um, mas tão discreta que se você não prestar atenção acaba perdendo o ponto. Por ser menor e menos conhecida, costuma ficar mais vazia nos dias de calor e também não conta com bar, restaurante nem banheiros.

Poço inferior da Cachoeira do Rangel Foto: Alex Silva / Estadão

Gruta do Índio

Nem só de cachoeiras e rios vive Analândia. Uma das atrações mais diferentes e únicas da cidade, a Gruta do Índio é um importante sítio arqueológico do Estado de São Paulo que guarda pinturas rupestres de pelo menos 5 mil anos atrás. A importância histórica do local foi descoberta há menos de dez anos por pesquisadores da Unesp de Rio Claro e desde então tem servido para atrair turistas, curiosos e outros estudiosos da pré-história.

Continua após a publicidade

A gruta é formada por dois salões onde é possível ver oito símbolos rupestres, uns mais definidos que outros, como os de animais quadrúpedes ou um segundo que seria de um homem segurando uma ave. Como a descoberta é relativamente recente, ainda não foi possível afirmar para que os povos paulistas de cinco mil anos atrás usavam o local, mas as teorias mais prováveis dão conta de que ele seria alguma espécie de templo religioso ou refúgio para tempestades.

O guia local Calebe Vivaldini Albieri, de 26 anos, na entrada de um dos salões da Gruta do Índio, em Analândia Foto: Alex Silva / Estadão

O acesso à Gruta do Índio só é possível com algum guia local, uma vez que ela fica em uma propriedade privada, no meio de um morro com 150 metros de desnível por dentro da mata fechada, sem trilhas, placas ou sinalização. O Estadão fez o percurso acompanhado de Calebe Vivaldini Albieri, analandense de 26 anos que desde a infância desbrava a área rural da cidade com o pai, que é mateiro.

“Eu me atraí (pela profissão) por causa do meu envolvimento com o meio natural desde criança. Meu pai é mateiro e sempre me levava, então sempre tive esse contato”, conta o rapaz, que está terminando o curso de Turismo na UFSCar com um trabalho de análise sobre a capacidade de carga da Gruta do Índio. “A valorização pela cidade me fez querer trabalhar com isso para garantir a nossa sustentabilidade. (A gruta) é de extrema importância não só para a cidade, mas para o Estado e para o País.”

Pintura rupestre de um animal quadrúpede, feita há 5 mil anos e descoberta há menos de uma década na Gruta do Índio, em Analândia Foto: Alex Silva / Estadão

Para fazer a trilha, além de um guia é recomendável também ir com tênis confortável para caminhada, chapéu ou boné, garrafa de água e calça jeans ou outra comprida - se possível, acrescentar também uma perneira, tanto pelo mato alto como pela possibilidade de se deparar com cobras e outros animais ao longo do caminho. “Esse não é um ambiente controlado”, disse Calebe.

No interior de ambos os salões da gruta, é possível o desnível sedimentado na rocha ao longo de milênios, como pequenos degraus que vão formando poços e cantos nas paredes e no teto (onde ficam as pinturas). A vista do local para o horizonte da região é indescritivelmente bonita, abrangendo também o Morro do Cuscuzeiro e do Camelo, as partes mais intocadas de uma paisagem que é contemplada desde a pré-história.

Continua após a publicidade

Outras sugestões

Apesar de mais afastada da cidade, a Cachoeira da Bocaina e o Cânion Feijão ficam próximos à divisa com São Carlos, tem uma das maiores quedas d’água e vista privilegiada para os principais pontos de Analândia. O acesso é feito por uma fazenda privada e custa R$ 6.

Outros passeios de aventura da cidade são a Gruta Toca da Onça e a Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Enquanto a primeira funciona mais como sítio arqueológico e ainda preserva algumas pinturas rupestres de milênios atrás, a segunda se tornou um ponto de maior enfoque religioso. O acesso a ambas, entretanto, também só é feito com a ajuda de um guia local.

Boêmios que quiserem passar a noite em Analândia encontram na Esquina da Cachaça opções com os melhores bares e restaurantes da cidade, ocasionalmente com alguma apresentação de música ao vivo.

O que fazer em Analândia (SP)? + 17

Serviço

Morro do Cuscuzeiro

Endereço: Estrada Orlando Tendolini, Analândia - SP, 13550-000

Mais informações: https://www.instagram.com/pedravivacuscuzeiro/

Cachoeira do Salto Major Levy - Bar e Restaurante

Endereço: R. Quatro, s/n - Centro, Analândia - SP, 13550-000

Mais informações: https://www.instagram.com/cachoeiradosalto_analandiasp/

Cachoeira do Escorrega

Endereço: Estrada Municipal ALD 030 Rural, Analândia - SP, 13550-000

Mais informações; https://www.instagram.com/restaurantecachoeiraescorrega/

Cachoeira do Rangel

Endereço: Av. Um, 92 - Analandia, Analândia - SP, 13550-000

Gruta do Índio

Endereço: Rua 3, Nº 891 - Centro, Analândia - SP, 13550-000

Contato Calebe Vivaldini Albieri, guia local: https://instagram.com/calebealbieriguia

Cachoeira da Bocaina / Cânion Feijão

Endereço: Estrada da Serra – Analândia / São Carlos

Gruta Nossa Senhora de Lourdes

Endereço: Estrada da Serra - Orlando Tendollini, KM 03

Contato Calebe Vivaldini Albieri, guia local: https://instagram.com/calebealbieriguia

Esquina da Cachaça

Endereço: Esquina da Rua J com a Rua H, no bairro Portal das Samambaias