Conheça 5 vinícolas que também são hotéis em SP (tem até quarto em formato de barril)

Vinícolas para além da degustação oferecem hospedagem em SP 2:14 Visitantes podem ter uma experiência estendida e passar todo o fim de semana em espaços que reúnem conforto e tranquilidade

Parreirais a perder de vista, o sol tocando suavemente as folhas e o aroma das uvas no ar. A descrição pode parecer um romance da Toscana, na Itália, mas é o cenário de quem se hospeda em vinícolas no interior de São Paulo.

Muito mais do que um tour e degustação, as vinícolas que oferecem hospedagem prometem uma experiência ainda mais completa. Em Pardinho, cidade a 200 quilômetros de São Paulo, essa ideia é levada ao pé da letra — e com bom humor.

"Você pode dormir dentro de um barril de vinho, dentro de um vinhedo, que está dentro de uma vinícola", brinca Veridiana Gonzaga, proprietária da Vinícola DeJota. O espaço surgiu com o sonho do patriarca da família, Djalma Gonzaga de Oliveira, que fazia vinho artesanal em casa desde 2012, e despertou a paixão pela bebida na família toda. "A ideia era realmente ter uma casa de lazer e um vinhedo para vinho artesanal, mas vimos o potencial turístico do local e veio o desejo de compartilhar a imersão", completa ela, também arquiteta do projeto.

A Villa DeJota, como é chamada a parte de hospedagem do espaço, consiste em dois barris gigantes de madeiras, chamados de Tiny Wine Houses. Tanto o Malbec quanto o Chardonnay são equipados da mesma maneira: cozinha compacta, banheiro, cama de casal queen size, bancada para refeições e varanda de madeira, com banheira de hidromassagem.

Imersão na natureza e mundo dos vinhos é a proposta da Villa DeJota Foto: Werther Santana/Estadão

A decoração é potencializada pela vista do videiras e da Cuesta Paulista, com montanhas e muito verde. Aliás, ela é palco dos piqueniques oferecidos para os hóspedes (a partir de R$ 98), com opções para café da manhã, lanche da tarde ou pasta e vinho (sempre).

Ao todo são quatro hectares de videiras, com cerca de 14 mil parreiras e sete tipos de uva - que irão produzir seus primeiros vinhos este ano. Os três rótulos da casa, tinto, branco e espumante, são elaborados em uma vinícola parceira.

O visitante pode fazer a Eno Experiência (R$ 180), o tour e degustação de 1h30 que inclui o passeio de trenzinho até o vinhedo e passagem rápida pela Villa DeJota, o espaço dos chalés. É também possível conhecer o Wine Bar, com opções de drinques, taças de vinho, aperitivos e outros produtos da região. Quem se hospeda ganha 10% de desconto no tour.

Gostou da ideia de se hospedar em um barril? O Tonel Quinta do Olivardo, em São Roque, segue a mesma linha. Por ali, é possível escolher entre as cinco hospedagens de tonéis, além de quatro chalés. O espaço conta com restaurante, vinícola e aos finais de semana uma pequena fábrica de pasteis de nata é montada no local.

Espaço para os hóspedes desfrutarem as cestas de café da manhã e almoço na Vinícola DeJota Foto: Werther Santana/Estadão

Descansar e degustar

A ideia da hospedagem surgiu como maneira de atrair o público até o espaço e oferecer alternativa à estratégia do “motorista da rodada” (aquele que leva os outros ao passeio, mas não pode beber)

Tal qual um grande encontro de família que começa antes do almoço e avança até a hora da sesta, os integrantes da Família Davo sempre adoraram hospedar e recepcionar amigos e amantes do vinho. Por isso, decidiram construir um hotel dentro da vinícola da família.

O espaço, em Ribeirão Branco, a 290 km da capital, conta com 19 habitações, entre chalés e suítes. O hóspede, além de visitar a vinícola e se deliciar no restaurante, pode conhecer os 680 hectares da Fazenda São Judas, onde fica o complexo. Esse percurso pode ser feito por meio de trilhas, bicicleta, passeios pelos pomares de frutas, olivais e videiras. Há ainda opções de spa, pesca, piscina climatizada e beach tennis. A hospedagem inclui café da manhã, tour guiado e degustação (R$ 290). Mas também é possível fazer o day use do espaço (R$ 500), com direito a tour guiado e degustação, almoço, acesso às trilhas, chá da tarde e passeio entre os vinhedos e o olival.

Tour guiado pelos vinhedos é atrativo garantido nas vínicolas Foto: Werther Santana/Estadão

Em Espírito Santo do Pinhal, na Vinícola Famiglia Barthô, a situação é diferente: todo o espaço é exclusivo para hóspedes. Desde wine bar, passando pelas visitas guiadas no cafezal e no vinhedo, o passeio inclui três museus, piscina, trilhas e até fazendinha. O restaurante do local pode ser frequentado (só com reserva).

Já em Amparo, a Vinícola Terrassos é um destino para casais, com decoração minimalista, banheira de hidromassagem e iluminação especial pra proporcionar o clima romântico. Apesar de simples, o local com vista para a Serra da Mantiqueira e a quantidade de eventos que o espaço recebe fazem valer a pena.

“A ideia é ser um lugar para aproveitar o dia. Por isso mesmo, temos hospedagem e diversas opções de enoturismo para visitantes: piquenique (a partir de R$ 320), tour guiado com degustação (R$ 45), além dos eventos programados: jantar da Lua cheia e o Sunset”, conta o proprietário Fabio Nascimento. Antes de visitar, atente-se que algumas atividades exigem reservas antecipadas.

Serviço

Endereço: Rodovia Pedro Bosco, km 11 - Pardinho | SP

Mais informações: www.vinicoladejota.com.br

Quinta do Olivardo

Diárias a partir de R$ 1.155 | Pet-friendly

Horário de Funcionamento: de segunda e terça, das 09h30 às 17h30. Quartas, quintas, sextas, sábados e domingos, das 09h30 às 21h45

Endereço: Estrada do Vinho, Km 4 - São Roque | SP

Mais informações: www.quintadoolivardo.com.br

Vinícola Davo

Diárias a partir de R$ 975 (com café da manhã) ou R$ 1.600 (com café da manhã, almoço e lanche da tarde) | Não é pet-friendly

Horário de Funcionamento: de quarta a sábado, das 08h às 23h. Domingos, das 08h às 15h

Day use: de quarta a sábado (incluindo feriados) das 10h às 17h.

Endereço: Estrada Municipal de Ribeirão Branco

Mais informações: www.hotelevinicoladavo.com.br

Vinícola Famiglia Barthô

Diárias a partir de R$ 1.090 | Pet-friendly

Endereço: Estrada Espírito Santo do Pinhal – Albertina, no Km 3,5.

Mais informações: www.pousadafamigliabartho.com

Vinícola Terrassos

Diárias a partir de R$ 390 | Pet-friendly

Horário de funcionamento: De segunda a quinta, das 10h às 16h30. Sexta, das 11h às 17h; Sábado, das 11h às 19h. Domingo e Feriados, das 11h às 18h

Endereço: Rodovia SP-352 Km 137 | Amparo

Mais informações: www.terrassos.com.br