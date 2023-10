Moradores conseguem tombamento provisório de parte de Pinheiros em meio a avanço de prédios altos; entenda

A Cardeal Arcoverde e a Teodoro Sampaio eram duas ruas de subúrbio na São Paulo do fim do século 19. Junto ao antigo Hospital de Isolamento e ao cemitério municipal, as vias da então Vila Cerqueira César pouco se pareciam à época com a realidade atual desse trecho da subprefeitura de Pinheiros, na zona oeste. Nos detalhes, contudo, esse passado segue um pouco presente. E teve a preservação provisoriamente determinada nesta segunda-feira, 2, após mobilização de uma parte da população em meio ao boom dos prédios altos.

Quatro pedidos de tombamento de imóveis e espaços públicos na região de Pinheiros foram protocolados na Prefeitura nos últimos dois anos. Requeridos por associações e moradores individualmente, foram reunidos em um único processo, ampliado a partir de um estudo técnico de especialistas da Prefeitura. A proposta foi avaliada e aprovada na reunião do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) desta segunda-feira, 2. A determinação abrange algumas dezenas de espaços considerados significativos no entorno, e não todo o território da Subprefeitura.

A decisão é preliminar, de abertura de um estudo de tombamento. Enquanto o processo transcorre, com um estudo ainda mais aprofundado, os imóveis e espaços públicos delimitados deverão ser preservados dentro de características pré-determinadas, o que varia de imóvel para imóvel. Enquanto alguns deverão manter a aparência externa, outros deverão seguir com o padrão construtivo (isto é, poderá ser erguida outra edificação, mas dentro de normas de altura etc), por exemplo.

A abertura de estudo de tombamento teve aprovação unânime do conselho, formado por cinco representantes da Prefeitura e quatro externos (Câmara Municipal, Crea-SP, OAB-SP e IAB-SP). Entre os possíveis espaços que alvo de tombamento provisório, estão a escadaria da Rua Alves Guimarães (conhecida como Escadaria das Bailarinas), as chamadas Vilas do Sol e um conjunto de casas na Rua Irmão Lucas.

Escadaria das bailarinas, na Rua Alves Guimarães Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Na reunião, foi apresentado um estudo técnico inédito de uma equipe multidisciplinar do Departamento do Patrimônio Histórico (DPH), ligado à Secretaria Municipal de Cultura, concluído em abril. Integrado por uma socióloga e dois arquitetos, o grupo mapeou — durante um ano, após 13 visitas à região e levantamentos variados — endereços de espaços, ambientes e imóveis com características que justificaram um tombamento provisório enquanto estudos mais aprofundados são realizados.

A decisão foi dividida em três categorias. Uma delas reúne quatro “manchas de casario”, como vilas e outros conjuntos residenciais com similaridades. A segunda aborda cerca de 11 “manchas heterogêneas”, com construções significativas próximas e com características e usos diversos entre si.

Por fim, também foram mapeados e tiveram o tombamento provisório aprovado outros 52 edifícios e espaços “dispersos” (isto é, não estão próximos de outros bens significativos, mas que apresentam qualidades significativas). “A gente vasculhou o território tentando entender um pouco da constituição dele, junto com a pesquisa bibliográfica, até chegar nessa proposta, com colaboração de vários colegas”, afirmaram os técnicos durante a reunião.

O relator do processo, conselheiro Wilson Levy (representante do CREA-SP) falou na relevância histórica do pedido. A decisão do Conpresp foi recebida com palmas, gritos de celebração e abraços. Uma das integrantes dos movimentos de moradores de Pinheiros chegou a dizer a todos que chorava de emoção.

A preservação desses espaços em meio à verticalização dos bairros da Subprefeitura Pinheiros foi citada durante a reunião, principalmente pelos moradores. O boom imobiliário é indiretamente citado na minuta da resolução da abertura de estudo de tombamento, que fala das “rápidas transformações que vêm ocorrendo no perímetro de estudo”, além de destacar outras motivações para a decisão.

O documento também fala que os ambientes e edifícios de Pinheiros “expressam as suas sucessivas fases e formas de ocupação, contribuindo de maneira determinante para o lastreamento do caráter e da história do bairro e, por extensão, da cidade em elementos materiais”. Além disso, fala-se na “importância de preservar a multiplicidade de tipologias arquitetônicas e padrões urbanísticos do século 20 em prol da memória coletiva, da identidade e de uma cidade reconhecível e qualificada.”

Trecho das Vilas do Sol, na Rua Dr. Phidias de Barros Monteiro Foto: Taba Benedicto/Estadão - 20/06/2023

Um dos pedidos abertos na Prefeitura e aprovado provisoriamente foi o de tombamento temporário da Escadaria das Bailarinas, na Rua Alves Guimarães, com uma das entradas pela Rua Cardeal Arcoverde e que ganhou esse nome extraoficial por causa de uma intervenção do artista Kobra. A solicitação foi aberta pela Associação Escada Viva em 2022.

Mais de um ano depois, parte dos integrantes da associação não vive mais na Alves Guimarães e teve as propriedades vendidas para a construção de edifícios. Quase todas as casas em frente à escadaria foram demolidas, mas ainda se defende que o escadão (de cerca de 80 degraus e que inclui canteiros, árvores, bancos e outros espaços de estar) ganhe reconhecimento e não seja descaracterizado.

A associação protocolou na Prefeitura relatório assinado por uma arquiteta, a qual apontou que a construção é posterior aos anos 1950 (com data até então não identificada). “A escadaria é um relevante elemento estruturador do espaço urbano, dotado de memória sobre a urbanização e modernização de Pinheiros”, diz o documento, que cita escadarias tombadas na região central (como a da Rua Treze de Maio, no Bixiga) como exemplos reconhecidos na cidade.

Após o tombamento provisório, restauros, reformas e outras intervenções do tipo precisam ser autorizados pelo Departamento de Patrimônio Histórico e o Conpresp. O reconhecimento não interfere na propriedade do imóvel, independentemente de ser público ou privado, isto é, não é uma desapropriação.

Uma das apoiadoras do pedido de tombamento do escadão é a gerente de marketing Cida Vasconcelos, de 56 anos. “Enquanto moradora, gostaria ter alguma coisa reconhecida”, diz. Por outro lado, ela se diz cética quanto ao resultado. “Tombar é um papel assinado. Não sei como traduzir isso em ações efetivas. Só acredito vendo.”

Revisão do zoneamento pode esquentar oposição ao avanço dos edifícios

O avanço da verticalização na cidade divide opiniões, com oposição de uma parte dos moradores de distritos como Pinheiros, Vila Mariana e Bela Vista. Em maio, vilas, ruas sem saída e travessas no entorno do Ibirapuera foram tombadas com urgência para evitar demolições, por exemplo, após um processo aberto por um munícipe. Essa disputa ficou ainda mais evidente durante a revisão do Plano Diretor neste ano.

As discussões podem reacender especialmente ao longo da revisão do zoneamento, cujo projeto de lei será enviado em breve à Câmara. Isso porque a verticalização está ligada a incentivos municipais para a construção de prédios com apartamentos nas imediações de estações de trem e metrô e de corredores de ônibus.

Esses incentivos levaram a uma concentração da produção imobiliária nesses “eixos de transporte”, principalmente em locais valorizados, como Brooklin, Butantã e Pinheiros. O mercado tem defendido a construção de prédios em áreas com ampla oferta de infraestrutura de comércios, serviços, emprego e transporte.

Tombamento provisório abrange conjunto de casas na Rua Irmão Lucas Foto: Google Street View/Reprodução

O processo de tombamento da antiga Vila Cerqueira César não envolve espaços do outro lado da Avenida Rebouças, como nas Ruas Augusta e Haddock Lobo. Esse entorno também tem passado por uma verticalização, que transforma até mesmo a Rua Oscar Freire, com lojas conhecidas demolidas recentemente para a construção de um condomínio de alto padrão, como contou o Estadão.

Hoje, no entorno do perímetro analisado pelo Conpresp, os tombamentos definitivos vigentes são de edificações históricas de saúde, como o Instituto Adolfo Lutz e a Faculdade de Saúde Pública da USP, e a Escola Estadual Godofredo Furtado (na Rua João Moura). A preservação de trechos de Pinheiros é uma demanda de uma parte significativa dos moradores.

Entre os quatro pedidos de tombamento abertos por moradores e associações, estava também o Cemitério São Paulo. Nesse caso, pelas peculiaridades do bem, não esteve incluído nesse processo maior de Pinheiros e foi avaliado isoladamente em janeiro deste ano, igualmente com o estudo aberto e tombamento provisório decididos.

Na resolução, é destacado, pontos específicos sobre o cemitério, como a presença de túmulos de figuras icônicas da cidade e as características arquitetônicos. O documento também ressalta tratar-se de uma “referência espacial na cidade e, em especial, no bairro de Pinheiros”.

Pai de Oswald de Andrade criou Vila Cerqueira César

Parte da história da Vila Cerqueira César foi narrada pelo modernista Oswald de Andrade. No livro de memórias Um Homem Sem Profissão, o artista conta detalhes de como o pai — José Oswald Nogueira de Andrade — começou a urbanizar uma chácara e um sítio naquele entorno no fim do século 19. No trecho abaixo (extraído de uma edição da obra de 1978, da editora Civilização Brasileira), ele fala sobre a chegada do bonde à vizinhança:

“A Vila Cerqueira César tinha sido aberta pelo esforço de meu pai. Ele a arruara, transformando-a da Chácara Água Branca dos Pinheiros e do Sítio Rio Verde num bairro urbano, onde conseguia fazer penetrar, nos primeiros quarteirões da Rua Teodoro Sampaio, o bonde da Light. Foi uma festa fabulosa, com os sanduíches deliciosos do tempo, de bisnaga e fiambre e mais cerveja e gasosa”, escreve.

“Uma banda de música estrondou na manhã, quando o veículo vermelho apontou nos trilhos virgens, descendo a pequena ladeira no meio do povo que se juntara. Meu pai, de preto e chapéu coco, tendo ao lado o motorneiro, era quem conduzia o bonde com os seus próprios braços. D. Inês olhava do portão da casa do compadre Antenor, à Rua São José, atual Oscar Freire, onde armara seu quartel-general, junto à esquina da Teodoro Sampaio”, continua.

Com carreira de vereador, o pai do artista havia ingressado na vida pública a convite do líder político Cerqueira César, que chegou a ser presidente interino do Estado de São Paulo. Foi a ele que homenageou no nome da nova vizinhança, como explica Oswald: “Em sinal de gratidão, (deu) o seu nome aos terrenos que arruara.”

O modernista também narra o processo à época de valorização do bairro, próximo da então jovem Avenida Paulista. “Os nossos terrenos, ao lado do futuro Jardim América, que se construiu sobre o lamaçal saneado, sofreram imediatamente alta considerável”, escreveu. Em outro momento volta a citar o tema: “Eu, com a expansão da capital e a valorização dos terrenos da Vila Cerqueira César, me julgava um moço rico”, relata.

Vila Cerqueira César na planta geral da cidade de São Paulo, organizada por Gomes Cardim, de 1897 Foto: Planta Geral da Cidade de São Paulo via Arquivo Histórico Municipal/SMC