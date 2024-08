Consórcio vence licitação para parque a ser construído no Campo de Marte

A Prefeitura de São Paulo anunciou na manhã desta sexta-feira, 23, o vencedor da licitação para a concessão do futuro Parque Municipal Campo de Marte, que será construído em uma área desmembrada do aeroporto de mesmo nome, na zona norte da cidade, onde já existem campos de futebol e áreas verdes.

PUBLICIDADE Houve uma única proposta, do Consórcio Cântaro SP, que ofereceu outorga inicial de R$ 308 mil. O valor mínimo era de R$ 305.613. Caso houvesse mais de um concorrente, o critério de escolha seria o maior valor da outorga inicial, que é o valor pago pela concessionária logo no início do contrato. O valor total do contrato de concessão é de R$ 614 milhões, incluindo um investimento total estimado em R$ 202 milhões. Em troca, o concessionário poderá explorar o local para a realização de eventos e a instalação de publicidade. Caberá agora à Comissão Especial de Licitação analisar os documentos de habilitação do consórcio e, em até 15 dias úteis, divulgar o resultado no Diário Oficial da Cidade.

Vista de trecho do Campo de Marte coberto por áreas verdes: novo parque será criado no local. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A criação do parque será possível depois que, em março de 2022, Município e União firmaram um acordo que encerrou um conflito iniciado em 1932, por ocasião da Revolução Constitucionalista. A Prefeitura de São Paulo ficou com uma área de 406 mil metros quadrados – 20% do terreno de mais de 2 milhões de metros quadrados. Os 80% restantes continuam sendo da União.

A área total concedida para o Parque Campo de Marte é de aproximadamente 385 mil m², e o vencedor da licitação será responsável pela gestão e requalificação do espaço por um período de 35 anos.

O concessionário deverá realizar a implantação, administração, zeladoria e segurança do parque, reestruturação e manutenção dos icônicos campos de futebol e promover atividades abertas à população. A concessão também prevê a reserva de uma área para armazenamento dos carros alegóricos utilizados nos desfiles de carnaval – esse trecho do Campo de Marte fica próximo ao sambódromo do Anhembi, onde ocorrem as exibições das escolas de samba.