Copa do Mundo: Rodízio de veículos está mantido nesta sexta-feira, mas haverá mudanças no trânsito

O rodízio municipal de veículos na cidade de São Paulo está mantido nesta sexta-feira, 2, dia da partida do Brasil contra Camarões, às 16h (horário de Brasília), pela Copa do Mundo do Catar, assim como ocorreu nos jogos anteriores da seleção brasileira. Nesta sexta-feira, a restrição é válida para automóveis com placas finais 9 e 0. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) decidiu novamente antecipar no sentido do bairro a operação das faixas reversíveis para automóveis, assim como as faixas reversíveis exclusivas para ônibus. A operação de ônibus no horário de pico também está programada para começar às 13 horas

Conforme a companhia, as equipes de campo vão acompanhar o fluxo de veículos durante o período e poderão encerrar a operação, em caso de ociosidade.

Rodízio

Não haverá suspensão do rodízio municipal de veículos. Fica valendo normalmente em dias de partidas da seleção brasileira a circulação de automóveis no período da manhã (7h às 10h) e no período da tarde/noite (17h às 20h).

Nesta sexta-feira, a restrição é para automóveis com placas finais 9 e 0.

Faixas reversíveis a partir das 13h nos seguintes locais:

- Avenida Santos Dumont, sentido bairro, entre Rua dos Bandeirantes e Rua Rodolfo Miranda.

- Avenida Radial Leste, sentido bairro, entre Rua do Glicério e Rua Vilela.

- Avenida Jaguaré, sentido bairro, entre Ponte Jaguaré e Rua Miguel Frias de Vasconcelos.

Rodízio municipal de veículos na cidade de São Paulo está mantido nesta sexta-feira, 2, dia da partida do Brasil contra Camarões pela Copa do Mundo do Catar. Foto: Evelson de Freitas/Estadão

Faixas reversíveis exclusivas para ônibus:

- Ponte da Casa Verde, sentido bairro, entre Rua Baronesa de Porto Carreiro e Avenida Braz Leme.

- Avenida Guarapiranga, sentido bairro, entre Avenida Vitor Manzini com a Rua Bruges até Avenida Guarapiranga.

- Ponte João Dias, sentido bairro, entre Rua Bento Branco De Andrade Filho e o Terminal João Dias.

- Ponte do Piqueri, sentido bairro, entre Rua da Balsa e Rua Hugo D’Antola.

Fifa Fan Festival

Assim como nos jogos anteriores, a CET vai monitorar o trânsito das 12h às 20h nas imediações do Vale do Anhangabaú, nesta sexta-feira, para a realização do Arena Brahma - Fifa Fan Festival São Paulo. Vale lembrar que não é permitida a entrada sem o ingresso disponibilizado gratuitamente pela organização.

Bloqueios Operacionais Temporários:

- Rua da Consolação x Avenida São Luís.

- Rua Boa Vista x Largo Pátio do Colégio.

- Rua Florêncio de Abreu x Ladeira Porto Geral.

- Rua Líbero Badaró x Viaduto do Chá.

- Rua Coronel Xavier de Toledo x Viaduto do Chá.

- Rua Formosa x Avenida Prestes Maia.

- Rua Quirino de Andrade x Avenida Nove de Julho.

Veja alternativas:

- Veículos que chegam da Rua da Consolação com destino ao Largo do Paissandu poderão seguir pelo Viaduto Nove de Julho, Viaduto Jacareí, Rua Maria Paula, Viaduto Dona Paulina, Rua Riachuelo, Avenida Prestes Maia, Túnel São João Paulo II, Avenida Prestes Maia, Rua Senador Queirós, Avenida Ipiranga (pista da esquerda), Avenida Rio Branco e Largo do Paissandu.

- Automóveis provenientes da Rua Boa Vista com destino ao Largo do Paissandu poderão seguir pela Praça da Sé, Rua Riachuelo, Avenida Prestes Maia, Túnel São João Paulo II, Avenida Prestes Maia, Rua Senador Queiroz, Avenida Ipiranga (pista da esquerda), Avenida Rio Branco e Largo do Paissandu.

- Carros vindos da Rua Florêncio de Abreu com destino ao Largo do Paissandu poderão seguir pela Ladeira da Constituição, Rua Vinte e Cinco de Março, Parque Dom Pedro II, Viaduto Vinte e Cinco de Março, Rua da Figueira, Avenida Mercúrio, Rua Senador Queirós, Avenida Ipiranga (pista da esquerda), Avenida Rio Branco e Largo do Paissandu.

Frota de ônibus

Conforme a São Paulo Transporte (SPTrans), a operação dos ônibus municipais nos horários de pico será antecipada nos dias em que houver partidas da seleção brasileira para transportar trabalhadores e torcedores.

Nesta sexta-feira, 100% da frota deve operar já a partir das 13h, três horas antes da partida da seleção brasileira.