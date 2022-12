Copa do Mundo: Veja o que abre e o que fecha em SP durante jogo do Brasil x Croácia nesta 6ª feira

Com o avanço do Brasil nas quartas-de-final da Copa do Mundo do Catar, alguns serviços em São Paulo, assim como em outras cidades do País, terão mudanças no horário de funcionamento durante a partida do Brasil contra a Croácia nesta sexta-feira, 9, às 12 horas. As agências bancárias terão alteração no atendimento presencial. Já a vacinação contra a covid-19 e outras doenças nas UBSs e AMAs/UBSs Integradas está mantida, assim como o rodízio municipal de veículos.

Vacinação

As campanhas de vacinação contra a covid-19, poliomielite e multivacinação ocorrem normalmente nas UBSs e AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h.

A imunização contra a covid-19 está disponível para crianças de seis meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades, deficiência permanente, imunossuprimidos e indígenas, além de crianças a partir de 3 anos, adolescentes e adultos.

Permanecem abertos durante o jogo do Brasil nesta sexta-feira:

- Unidades Básicas de Saúde (UBSs) - das 7h às 19h

- Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) - das 7h às 19h

- AMAS/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas - das 7h às 19h, inclusive para vacinação

- AMAs Especialidades - das 7h às 19h

- Ambulatórios de Especialidades - das 7h às 19h

- Hospitais Municipais

- Hospitais Dia (HD) - das 7h às 19h

- Hospitais Dia 24h

- Prontos-socorros Municipais (PSMs)

- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

- Centros de Atenção Psicossocial (Caps)

- Samu 192

- Hospitais veterinários públicos - somente para urgências e emergências

- Laboratório de Emergência Toxicológica (LET)

- Postos de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Padi)

- Laboratórios

- Centro de Controle de Intoxicações (CCI)

Estarão em regime de plantão a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ) e a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE).

Copa do Mundo: A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) afirma que haverá mudanças nos horários presenciais. Foto: Wilton Júnior/Estadão

Bancos

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) afirma que haverá mudanças nos horários presenciais.

Como o jogo desta sexta-feira começa mais cedo, o funcionamento será da seguinte forma:

- Estados com horário igual ao horário de Brasília: funcionamento das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30.

- Estados com diferença de 1h em relação ao horário de Brasília: funcionamento das 8h às 10h e das 14h30 às 15h30.

- Estados com diferença de 2h em relação ao horário de Brasília: funcionamento das 7h às 9h e das 13h30 às 14h30.

- Nas agências em Fernando de Noronha (1h antes do horário de Brasília): das 8h às 12h.

Os canais digitais dos bancos permanecem com funcionamento normal ao longo do dia.

Rodízio

Assim como nos demais jogos da seleção brasileira, o rodízio municipal de veículos está mantido nesta sexta-feira. Conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), não podem circular no dia os carros com placas finais 9 e 0 entre 7 horas e 10 horas e, depois, das 17 horas às 20 horas.

Transporte público

Em dias em que o jogo começa às 12 horas, a operação será monitorada pelas empresas para a entrada de mais trens da Companhia do Metropolitano (Metro) e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), se houver necessidade.

A ViaMobilidade e a ViaQuatro afirmam que estão preparadas para colocar mais trens de acordo com a demanda nos dias e horários de jogos.

Nos dias em que os jogos ocorrem às 12 horas, a programação horária será mantida com monitoramento da demanda e eventuais ajustes podem ser feitos, em caso de necessidade.

Fifa Fan Festival

Assim como nos jogos anteriores, a CET vai monitorar o trânsito nas imediações do Vale do Anhangabaú, nesta sexta-feira, para a realização do Arena Brahma - Fifa Fan Festival São Paulo, que acontece entre 11 horas da manhã e meia-noite. Vale lembrar que não é permitida a entrada sem o ingresso disponibilizado gratuitamente pela organização. Clique aqui para mais informações sobre bloqueios temporários e alternativas.









