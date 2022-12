Copa do Mundo: veja o que abre e o que fecha em SP durante jogo do Brasil x Coreia do Sul nesta 2ª

Em razão do avanço da seleção brasileira nas oitavas-de-final da Copa do Mundo do Catar, alguns serviços em São Paulo, assim como em outras localidades do País, terão mudanças no horário de atendimento durante a partida do Brasil contra a Coreia do Sul nesta segunda-feira, 5, às 16h. No entanto, serviços essenciais, como a vacinação contra a covid-19, ocorrem normalmente.

Saúde

Leia também Vai ter aula nos dias de jogo do Brasil na Copa? Veja como vão funcionar as escolas de São Paulo

Os hospitais estaduais funcionam para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os postos de doação da Pró-Sangue Clínicas, Osasco, Mandaqui, Dante Pazzanese e Barueri atendem normalmente. Somente o posto Stella Maris atende até as 14h. Clique aqui para mais informações sobre agendamento.

As unidades das Farmácias de Dose Certa, Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), o Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na zona leste da capital, atendem somente até as 14h.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs), AMAs/UBSs Integradas, AMAs Especialidades, Ambulatórios de Especialidades (AEs) e Hospitais Dia e Centros de Atenção Psicossocial (Caps) II, III e IV funcionam normalmente.

Os hospitais veterinários públicos – unidades Norte, Sul, Leste e Oeste – também atendem de forma habitual.

Publicidade

O expediente será suspenso às 14 horas nos Centros de Convivência e Cooperativa (Ceccos), Centros Especializados em Reabilitação (CERs), Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), Serviços de Assistência Especializada (SAEs) e Centros de Testagem e Aconselhamento (CTAs).

Vacinação

As campanhas de vacinação contra a covid-19, poliomielite e multivacinação ocorrem normalmente nas UBSs e AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h. A imunização contra o novo coronavírus está disponível para crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades, deficiência permanente, imunossuprimidos e indígenas, além de crianças a partir de 3 anos, adolescentes e adultos.

Vacinação contra a covid-19 permanece com atendimento normal nesta segunda-feira, dia do jogo do Brasil contra a Coreia do Sul às 16 horas. Foto: Leo Souza/Estadão - 16/5/2021

Permanecem abertos:

- Unidades Básicas de Saúde (UBSs) – das 7h às 19h

- Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) – das 7h às 19h

Continua após a publicidade

- AMAS/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas – das 7h às 19h, inclusive para vacinação

- AMAs Especialidades – das 7h às 19h

- Ambulatórios de Especialidades – das 7h às 19h

- Hospitais municipais

- Hospitais Dia (HD) - das 7h às 19h

- Hospitais Dia 24h

- Prontos-socorros municipais

Continua após a publicidade

- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

- Centros de Atenção Psicossocial (Caps)

- Samu 192

- Hospitais veterinários públicos

- Laboratório de Emergência Toxicológica (LET)

- Postos de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Padi)

- Laboratórios

Continua após a publicidade

- Centro de Controle de Intoxicações (CCI)

Estarão em regime de plantão a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ) e a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE).

Rodízio

Nesta segunda-feira, o rodízio municipal de veículos permanece com funcionamento normal, assim como em jogos anteriores da seleção brasileira. No primeiro dia útil da semana, não podem circular carros com placas finais 1 e 2 entre 7h e 10h e no período entre 17h e 20h.

Transporte público

Em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo às 16 horas, o horário de pico será antecipado para as 14 horas. Já nos dias em que o jogo começa às 12 horas ou 13 horas, a operação será monitorada pelas empresas para a entrada de mais trens da Companhia do Metropolitano (Metro) e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), se houver necessidade.

A ViaMobilidade e a ViaQuatro afirmam que estão preparadas para colocar mais trens de acordo com a demanda nos dias e horários de jogos.

Continua após a publicidade

Nos dias em que os jogos ocorrem às 16 horas, também haverá reforço na Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) na oferta de viagens a partir das 14 horas. Já nos dias com jogos às 12 horas ou 13 horas, a programação horária será mantida com monitoramento da demanda e eventuais ajustes podem ser feitos, em caso de necessidade.

Conforme a São Paulo Transporte (SPTrans), a operação dos ônibus municipais nos horários de pico também será antecipada nos dias em que houver partidas da seleção brasileira para transportar trabalhadores e torcedores.

Fifa Fan Festival

Assim como nos jogos anteriores, a CET vai monitorar o trânsito das 12h às 20h nas imediações do Vale do Anhangabaú, nesta segunda-feira, para a realização do Arena Brahma - Fifa Fan Festival São Paulo. Vale lembrar que não é permitida a entrada sem o ingresso disponibilizado gratuitamente pela organização. Clique aqui para mais informações sobre bloqueios temporários e alternativas.

Parques

Os parques municipais urbanos abrem normalmente. No entanto, os parques naturais fecham para manutenção na segunda-feira.

Clique aqui para mais informações sobre parques urbanos.

Continua após a publicidade

Clique aqui para mais informações sobre parques naturais.

Poupatempo

O Poupatempo informa que o funcionamento dos postos durante os jogos do Brasil pela Copa do Mundo ocorrerá de forma parcial. Nesta segunda-feira, as unidades funcionam até as 14h.