Copa do Mundo: SP vai manter rodízio de veículos e terá mudanças no trânsito; veja

O rodízio municipal de veículos na cidade de São Paulo está mantido nesta quinta-feira, 24, dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar, assim como nas demais partidas da seleção brasileira. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) decidiu apenas antecipar no sentido do bairro a operação das faixas reversíveis para automóveis, assim como as faixas reversíveis exclusivas para ônibus. A operação de ônibus no horário de pico também está programada para começar mais cedo nesta quinta-feira.

Agentes da companhia também irão monitorar as imediações do Vale do Anhangabaú, no centro da cidade, para a realização do Arena Brahma - Fifa Fan Festival São Paulo. Os 25 mil ingressos disponibilizados gratuitamente pela organização já se esgotaram. A pessoa deverá apresentá-lo via QR Code. Não será permitida a entrada sem o comprovante.

Confira os dias dos jogos do Brasil na primeira fase:

Dia 24 de novembro, quinta-feira, jogo às 16h (Brasil X Sérvia)

Dia 28 de novembro, segunda-feira, jogo às 13h (Brasil X Suíça)

Dia 2 de dezembro, sexta-feira, jogo às 16h (Brasil X Camarões)

Rodízio

Não haverá suspensão do rodízio municipal de veículos, em razão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo. Fica valendo normalmente em dias de partidas da seleção brasileira a circulação de automóveis no período da manhã (7h às 10h) e no período da tarde/noite (17h às 20h).

- 24 de novembro: placas finais 7 e 8

- 28 de novembro: placas finais 1 e 2

- 2 de dezembro: placas finais 9 e 0

Faixas reversíveis de automóveis:

A operação das faixas reversíveis será antecipada no sentido bairro nesta quinta-feira, de acordo com a CET. A montagem ocorrerá a partir das 14h. “As equipes de campo vão acompanhar o fluxo de veículos durante o período e poderão encerrar a operação em caso de ociosidade”, disse em comunicado.

Localização:

- Avenida Santos Dumont, sentido bairro, entre Rua dos Bandeirantes e Rua Rodolfo Miranda.

- Avenida Radial Leste, sentido bairro, entre Rua do Glicério e Rua Vilela.

- Avenida Jaguaré, sentido bairro, entre Ponte Jaguaré e Rua Miguel Frias de Vasconcelos.

Faixas reversíveis exclusivas para ônibus:

- Ponte da Casa Verde, sentido bairro, entre Rua Baronesa de Porto Carreiro e Avenida Braz Leme.

- Avenida Guarapiranga, sentido bairro, entre Avenida Vitor Manzini com a Rua Bruges até Avenida Guarapiranga.

- Ponte João Dias, sentido bairro, entre Rua Bento Branco De Andrade Filho e o Terminal João Dias.

- Ponte do Piqueri, sentido bairro, entre Rua da Balsa e Rua Hugo D’Antola.

Fifa Fan Festival

A CET irá monitorar o trânsito nas imediações do Vale do Anhangabaú em todas as partidas da seleção brasileira para a realização do Arena Brahma - Fifa Fan Festival São Paulo.

- 24 de novembro: 12h às 20h

- 28 de novembro: 9h às 20h

- 2 de dezembro: 12 às 20h

Bloqueios operacionais temporários:

- Rua da Consolação x Avenida São Luís.

- Rua Boa Vista x Largo Pátio do Colégio.

- Rua Florêncio de Abreu x Ladeira Porto Geral.

- Rua Líbero Badaró x Viaduto do Chá.

- Rua Coronel Xavier de Toledo x Viaduto do Chá.

- Rua Formosa x Avenida Prestes Maia.

- Rua Quirino de Andrade x Avenida Nove de Julho.

Confira alternativas:

- Veículos que chegam da Rua da Consolação com destino ao Largo do Paissandu poderão seguir pelo Viaduto Nove de Julho, Viaduto Jacareí, Rua Maria Paula, Viaduto Dona Paulina, Rua Riachuelo, Avenida Prestes Maia, Túnel São João Paulo II, Avenida Prestes Maia, Rua Senador Queirós, Avenida Ipiranga (pista da esquerda), Avenida Rio Branco e Largo do Paissandu.

- Automóveis provenientes da Rua Boa Vista com destino ao Largo do Paissandu poderão seguir pela Praça da Sé, Rua Riachuelo, Avenida Prestes Maia, Túnel São João Paulo II, Avenida Prestes Maia, Rua Senador Queiroz, Avenida Ipiranga (pista da esquerda), Avenida Rio Branco e Largo do Paissandu.

- Carros vindos da Rua Florêncio de Abreu com destino ao Largo do Paissandu poderão seguir pela Ladeira da Constituição, Rua Vinte e Cinco de Março, Parque Dom Pedro II, Viaduto Vinte e Cinco de Março, Rua da Figueira, Avenida Mercúrio, Rua Senador Queirós, Avenida Ipiranga (pista da esquerda), Avenida Rio Branco e Largo do Paissandu.

Transporte público antecipa horário de pico

Conforme a São Paulo Transporte (SPTrans), a operação dos ônibus municipais nos horários de pico será antecipada nos dias em que houver partidas da seleção brasileira para transportar trabalhadores e torcedores.

Nesta quinta-feira e na sexta-feira da semana que vem, 2, dias em que o Brasil irá a campo às 16h, 100% da frota deve operar já a partir das 13h, três horas antes do jogo.

Na próxima segunda-feira, 28, quando a seleção joga às 13h, a SPTrans manterá a operação normal com toda a frota para atender o comércio e o serviço privado que podem ser retomados após o término do jogo.

Veículos são proibidos de estacionar em ruas da Vila Madalena e Pinheiros durante a Copa

Desde sábado, 19, estão valendo mudanças nas regras de estacionamento na Vila Madalena e em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, por causa da Copa do Mundo do Catar. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o objetivo é aliviar o fluxo na região que reúne diversos bares, que devem atrair torcedores para assistirem as partidas.

Ainda de acordo com a CET, a maior parte das alterações será temporária e válida somente para o período da competição, que teve início no domingo, 20, e vai até 18 de dezembro, quando ocorre a grande final.

Os veículos ficam proibidos de estacionar em período integral nos seguintes trechos das vias:

- Rua Inácio Pereira da Rocha, entre as ruas Deputado Lacerda Franco e Luís Murat.

- Rua Aspicuelta, entre as ruas Vicente Polito e Harmonia - (estacionamento para carga e descarga liberada de segunda-feira a sábado das 6h às 10h em ambos os lados).

- Rua Felipe de Alcaçova, em toda extensão.

- Rua Wisard, entre as ruas Morás e Harmonia.

- Rua Mourato Coelho, entre as ruas Cardeal Arcoverde e Wisard.

- Rua Fradique Coutinho, entre as ruas Wisard e Cardeal Arcoverde.

- Rua Fidalga, entre as ruas Wisard e Inácio Pereira da Rocha

- Ruas Girassol e Harmonia, entre as ruas Wisard e Luís Murat.

- Rua Horácio Lane, entre as ruas Inácio Pereira da Rocha e Cardeal Arcoverde.

- Rua Belmiro Braga, entre as ruas Cardeal Arcoverde e Inácio Pereira da Rocha.

- Rua Padre João Gonçalves, entre as ruas Inácio Pereira da Rocha e Fradique Coutinho.