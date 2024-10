Carro é arrastado por enxurrada e mulher morre no interior de SP; temporal já causou 5 mortes

O corpo de uma mulher de 25 anos foi encontrado no interior de um veículo submerso no Rio Caxambu, no fim da tarde desta sexta-feira, 25, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima é Mayara Santos Oliveira, que estava desaparecida desde o temporal que atingiu a cidade na noite anterior. O corpo foi reconhecido pelos familiares. Mayara era casada e deixou um bebê de 4 meses.

Com isso, já são cinco mortes por causa do temporal que atingiu o estado de São Paulo na noite de quinta-feira, 24. Outras duas pessoas estão desaparecidas.

O carro com o corpo de Mayara foi encontrado no Rio Caxambu, em Jundiaí, interior de São Paulo. É a quinta vítima fatal do temporal em São Paulo. Foto: Guarda Municipal de Jundiaí/Divulgação

PUBLICIDADE Segundo a família, Mayara desapareceu quando retornava para casa, no Jardim Pacaembu, em seu automóvel Ford Ka, após dar carona para uma amiga que reside no bairro Eloy Chaves. No trajeto, ela foi surpreendida pelo temporal. Como não chegou em casa, o marido acionou a polícia. Nesta sexta, os bombeiros resgataram o corpo de Jair Samuel da Silva Oliveira Marques, de 22 anos, que desapareceu durante a enxurrada que atingiu Campinas, na noite de quinta. Jair estava em um bueiro quando foi apanhado por uma forte enxurrada. O corpo foi achado a poucos metros do local.

Outra moradora de Campinas, Sara Gabrielli de Souza, de 18 anos, continua desaparecida. Ela descia do carro quando foi surpreendidas pela enxurrada. Sara chegou a pedir ajuda para a mãe pelo celular, mas foi arrastada. As buscas foram retomadas na manhã deste sábado, 26, no ribeirão Piçarrão, para onde ela teria sido arrastada.

Os bombeiros de Jandira, na Grande São Paulo, reiniciaram as buscas pelo motoboy Weverton da Silva, de 38 anos, que desapareceu após cair em um córrego, durante o temporal que atingiu a cidade. O Corpo de Bombeiros de Itapevi auxilia nas buscas.

Outras três pessoas morreram em desabamentos decorrentes do temporal com rajadas de vento. Em Itapira, na região norte do Estado, o operador Rodrigo Aparecido de Sousa Escoton, de 37 anos, teve o carro esmagado por uma árvore frondosa que desabou em uma rodovia vicinal, na manhã de sexta, 25. Ele seguia para o trabalho e não sobreviveu.

Publicidade

Em Itapeva, no sudoeste paulista, Adriana Vian Flores Almeida, de 47 anos, foi atingida pela queda de um muro durante o temporal, na noite de quinta. Segundo a prefeitura da cidade, o muro é de uma obra que estava embargada. A Polícia Civil apura o acidente.

Em Itu, na região de Sorocaba, Jaqueline Rodrigues Machado, de 27 anos, morreu após ter o carro atingido pelo poste-padrão de um estabelecimento comercial que caiu com a ventania. Ele foi levado ao hospital pelo pai, que dirigia o automóvel, mas não resistiu. O acidente é investigado pela polícia.

Na capital, uma árvore de grande porte caiu na Avenida Tenente Júlio Prado Neves, altura do número 250, na Vila Albertina, na zona norte, danificando a residência e o muro (veja fotos). Não há registro de feridos.

Árvore cai e danifica casa e muro na Vila Albertina, zona norte de SP Foto: Marcos Britto/ Estadão