CPTM: Descarrilamento de trem na madrugada causa paralisação das Linhas 11 e 12 neste sábado

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e a empresa MRS Logística retiraram dos trilhos todas as locomotivas e metade dos vagões do trem de carga que descarrilou na madrugada deste sábado, 3. A situação causou a paralisação das Linhas 11-Coral e 12-Safira e do Expresso Aeroporto, que liga a cidade de São Paulo ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, desde o período da manhã. Ainda não há previsão para o retorno da circulação dos trens.

A operação depende da retirada total do trem e de uma avaliação técnica sobre os possíveis danos nas quatro vias do trajeto. “A equipe técnica da CPTM continua no local atuando e aguarda a chegada de um equipamento da MRS para a retirada do restante dos vagões de cargas para a liberação das vias”, apontou a CPTM.

Segundo a companhia, ainda é necessária a retirada de outros onze vagões de carga, cinco de areia e seis com bobinas de aço. O descarrilamento ocorreu por volta da 1h20, nas proximidades da Estação Tatuapé, na zona leste da capital paulista.

Não há registro de pessoas feridas com o acidente e nem tombamento de carga, de acordo com a MRS. Nas redes sociais, usuários reclamam de filas, superlotação e falta de atendimento. Ainda não há informações sobre as possíveis causas do acidente.

Trem cargueiro da MRS Logística descarrilou na região do Tatuapé, em São Paulo, na madrugada deste sábado, 3 Foto: WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS

“O pior é que eles deixam você embarcar para avisar”, reclamou um usuário nas redes sociais. Segundo imagens do local, a paralisação das linhas tem sobrecarregado os serviços do metrô nesta manhã, especialmente da Linha 3-Vermelha.

Veja abaixo alguns vídeos:

Descarrilamento de locomotiva da MRS + 16 vagões na região do Carrão.

Afetando a circulação de trens da CPTM, linhas 11 coral e 12 safira.

Sem previsão de normalização! pic.twitter.com/FBhdJK75cb — São Paulo Sobre Trilhos 🚈 (@SPSobreTrilhos) December 3, 2022

Deu problema na CPTM né? Daí eles trazem todos os passageiros da linha 11 e 12 pra vermelha do metrô. Cobre a cabeça e descobre o pé. Agora os usuários da linha vermelha não conseguem embarcar. @metrosp_oficial @CPTM_oficial @SPSobreTrilhos pic.twitter.com/xULqE550dM — Carolina Buratto (@CarolinaBuratt3) December 3, 2022

Funcionamento dos trens da CPTM

Na Linha 11-Coral, os trens estão circulando em dois loops, entre as estações Estudantes e Corinthians-Itaquera e Tatuapé e Luz. O trecho entre Corinthians - Itaquera e Tatuapé segue interditado.

Na Linha 12-Safira, os trens circulam apenas entre as estações Calmon Viana e Engenheiro Goulart e entre Tatuapé e Brás. O trecho entre Engenheiro Goulart e Tatuapé também segue interditado.

Em nota, a Secretaria de Transportes Metropolitanos de São Paulo informa que acionou o Sistema Paese nos trechos que estão interditados. O Expresso Aeroporto ficará suspenso enquanto as equipes tentam liberar as linhas paralisadas.

