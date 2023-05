CPTM: Redução de velocidade em trechos das linhas 8 e 9 vai até agosto, prevê concessionária

A ViaMobilidade, concessionária que administra as linhas 8 e 9 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), espera concluir até agosto todas as ações para a correção geométrica (alinhamento e nivelamento de via), o que permitirá retirar a restrição de velocidade em toda a extensão de ambas as linhas.

Nesta madrugada de sexta-feira, 19, o serviço de manutenção foi finalizado entre as estações Imperatriz Leopoldina e Presidente Altino, da Linha 8, possibilitando a retomada da velocidade de 80 km/h, em trecho que estava restrito o limite de 40 km/h.

Desde março, por questões de segurança, foi adotada a estratégia de redução de velocidade em 60 pontos críticos mapeados durante inspeções feitos pela empresa. A velocidade normal, até o momento, foi retomada em um total de dez pontos.

Foto: Divulgação/ViaMobilidade

“A previsão é concluir todas as ações necessárias até agosto, o que permitirá retirar a restrição de velocidade em toda a extensão das duas linhas”, afirma a ViaMobilidade.

No fim de março, um trem da Linha 8-Diamante descarrilou na região da estação Júlio Prestes, na zona oeste da cidade. De acordo com a concessionária ocorreu uma falha em um equipamento chamado Assistente de Mudança de Via (AMV). Não houve feridos, mas a circulação dos trens ficou interrompida em algumas estações ao longo daquele dia.

Além da Linha 8-Diamante, a Linha 9-Esmeralda também passou a ser gerenciada pela ViaMobilidade em janeiro de 2022. Desde então, reclamações de usuários sobre falhas nas linhas têm sido registradas. Antes, elas eram administradas pela própria CPTM.

Ainda em dezembro do ano passado, um trem da Linha 8-Diamante descarrilhou carregado de passageiros próximo à plataforma da estação Domingo de Moraes, na zona oeste da capital paulista, no sentido Itapevi. Na ocasião, segundo a ViaMobilidade, não houve feridos, mas a plataforma sentido Itapevi ficou inoperante por causa do acidente.

Conforme a concessionária, ao menos R$ 1,7 bilhão já foram investidos em melhorias nas duas linhas. Estima-se ainda que o valor chegue a R$ 4 bilhões nos três primeiros anos.