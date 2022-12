CPTM: Trem da Linha 8-Diamante descarrila; problemas têm sido recorrentes

Um trem da Linha 8-Diamante descarrilhou carregado de passageiros na manhã desta quarta-feira, 7, próximo à plataforma da estadão Domingo de Moraes, na zona oeste da capital paulista, no sentido Itapevi. Segundo a ViaMobilidade, empresa responsável pela operação da linha desde janeiro deste ano, não houve feridos, mas a plataforma sentido Itapevi ficou inoperante por conta do acidente.

“A alternativa para o passageiro que vem sentido Itapevi é ir até a estação Lapa para embarcar. No sentido contrário, deve ir até a estação Imperatriz Leopoldina, descer e pegar o trem sentido Júlio Prestes”, recomendou a ViaMobilidade aos passageiros nesta manhã. De acordo com a empresa, técnicos estão atuando para normalizar o serviço e a causa do problema ainda está em apuração.

Leia também Duas pessoas morrem soterradas após desabamento de muro em Osasco

No Twitter, passageiros documentaram a situação por meio de vídeos e fotos e reclamaram do serviço oferecido, lembrando que os problemas têm sido recorrentes.

Bom dia sofredores da linha 8 diamante!



Hoje foi dia de descarrilamento na composição. Estação Domingos de Moraes inoperante e todo mundo atrasado! Parabéns à todos envolvidos!@SPSobreTrilhos @DiariodaCPTM @viamobilidadebr @_Linhas8e9 @metrosp_oficial pic.twitter.com/emPXpyllw5 — Pedra Folgada🌙🐐 (@eridelvallee) December 7, 2022

Trem descarrilou na estação Domingos de Morais, o trem seguia sentido Itapevi. Foi evacuado minutos após o ocorrido. #BDSP @SPSobreTrilhos pic.twitter.com/8wyY3Skntn — Almir_Simião (@almirsimiao) December 7, 2022

CURIOSIDADE:



O trem que descarrilou hoje na estação Domingos de Moraes na linha 8 diamante da Via Mobilidade, FOI O MESMO QUE BATEU NA ESTAÇÃO JÚLIO PRESTES.



🚆 Q-88 (7085-R085-R086-7086-7087-R087-R088-7088)



Tem algo errado com o trem, com o operador ou com a concessionária ? pic.twitter.com/19XJKrc6Pj — São Paulo Sobre Trilhos 🚈 (@SPSobreTrilhos) December 7, 2022

Problemas recorrentes na CPTM

Não é a primeira vez que a rotina de quem depende da CPTM é comprometida por problemas na operação de trens. Falhas e interrupções no serviço têm sido recorrentes nas últimas semanas.

No sábado, 3, a Linha 12-Safira enfrentou o mesmo problema, de descarrilamento, próximo à estação Tatuapé, na zona leste, o que acabou afetando também a Linha 11-Coral. O problema só foi corrigido totalmente nesta terça, 6, quando a operação da Linha 12 voltou à normalidade. A Linha 11 ficou comprometida até o domingo, 4.

Além das Linhas 11 e 12, o serviço Expresso Aeroporto, que liga a cidade de São Paulo ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, também ficou comprometido e só voltou a operar nesta terça. O trem descarrilado era de carga e pertencia à MRS Logística, empresa privada, que informou que não houve pessoas feridas no acidente.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. A investigação está sendo realizada pela CPTM, responsável pela operação das duas linhas, em conjunto com a MRS, por meio das Comissões Permanentes de Segurança em Sistemas Operacionais (Copese) das duas empresas, que têm por objetivo monitorar e analisar ocorrências.

Um trem da Linha 8-Diamante descarrilhou carregado de passageiros na manhã desta quarta-feira, 7, próximo à plataforma da estadão Domingo de Moraes, na zona oeste da capital paulista, no sentido Itapevi. Foto: Werther Santana/AE

ViaMobilidade

Além da Linha 8-Diamante, a Linha 9-Esmeralda também passou a ser gerenciada pela ViaMobilidade em janeiro. Desde então, reclamações de usuários sobre falhas nas linhas têm sido registradas. Antes, elas eram administradas pela própria CPTM.

Continua após a publicidade

Se a ViaMobilidade for uma empresa que se tenha um pouco de noção, devolveria gentilmente as Linhas 8 e 9 para CPTM, porque É ÓBVIO que essa privatização não deu certo. — Kauê Neves (@neveskaue_) December 7, 2022

falo sempre e repito: depois que foram privatizadas, as linhas 8 e 9 da @CPTM_oficial estão um lixo! além do desgaste no emprego, trabalhadores e trabalhadoras precisam, ainda, lidar com a incompetência da #ViaMobilidade. @_Linhas8e9 👇 https://t.co/HjdNO3lI4H — joão azul (@joaozul) December 7, 2022

O Estadão procurou a ViaMobilidade, mas não recebeu uma resposta até a publicação da reportagem. Segundo a empresa, o foco neste momento está em resolver o problema na Linha 8.