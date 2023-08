Cracolândia: homem é morto durante assalto no centro de São Paulo

Um homem, de 54 anos, morreu na noite de terça-feira, 15, após ser vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) na Praça General Osório, na região da Cracolândia, no centro da capital paulista. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), a vítima teria sido atacada por um indivíduo que tentou pegar sua mochila, e ao resistir, foi atacada com uma arma branca na lateral do tórax.

Usuários de drogas reunidos na região da Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo. Foto: Andre Penner/AP - 18/05/23

Em seguida, guardas civis foram acionados por populares e, ao chegarem no local, encontraram o homem caído no chão.

A investigação segue em andamento no 3° Distrito Policial (Campos Elíseos), que registrou a ocorrência. Diligências prosseguem para esclarecer os fatos.

Não há informações se o indivíduo que cometeu o ataque é um usuário de drogas da região. Até o momento, o suspeito e a mochila não foram localizados.