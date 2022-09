Cracolândia: SP se aproxima de ‘etapa final’ de combate ao crime, diz governador de SP

O governador e candidato à reeleição Rodrigo Garcia (PSDB) disse nesta sexta-feira, 2, que o combate ao crime na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, se aproxima da “etapa final”.

Em entrevista coletiva, o tucano citou o avanço na prisão de traficantes, mas ponderou que, mesmo com “melhora” em relação ao passado, o cenário está “longe” do ideal. Ele também defendeu a internação compulsória de dependentes, “dentro do que a lei permite”. “Eu considero que estamos numa etapa praticamente derradeira, onde a internação involuntária, onde a luta pela requalificação urbana e pelo tratamento desses dependentes é necessária”, afirmou.

Após ação na Cracolândia, usuários de drogas se dispersaram pelo centro em julho. Foto: Felipe Rau/Estadão - 17/7/2022

Garcia atribuiu o “esclarecimento desses crimes” e a “prisão dos traficantes” às operações como a Sufoco. “Nós tínhamos um fluxo na Cracolândia de mais de 4 mil pessoas, hoje são cerca de 800 pessoas, pela contagem da Prefeitura”, disse. “Nós vamos continuar perseverando”, afirmou o governador, que destacou o trabalho em conjunto com a Prefeitura.

Dispersão

Após grande operação policial na Praça Princesa Isabel, em maio, dependentes químicos se dispersaram por diversas ruas da região central de São Paulo. A dispersão causou transtornos para comerciantes em Santa Ifigênia.

No momento, a gestão foca em aumentar o policiamento no centro, com a “cavalaria” e “mais GCM (Guarda Civil Metropolitana)”, segundo o governador.

A reinserção social do dependente após internação também é um foco de ação, explicou Garcia. “Porque a pessoa que está na Cracolândia perdeu seu vínculo familiar.”