Cratera se abre e provoca interdição de avenida na zona oeste de SP; veja alternativas no trânsito

Uma cratera se abriu na Avenida Eliseu de Almeida, no Butantã, na zona oeste da cidade de São Paulo, na madrugada de domingo, 12. Um trecho da via, por questões de segurança, precisou ser interditado no sentido do centro para a execução do conserto. A previsão é de que as faixas sejam liberadas até sexta-feira, 17, segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

De acordo com a empresa, uma das causas para a abertura do buraco foi a sobrecarga da tubulação provocada por conexões indevidas da água das chuvas de imóveis para as redes de esgoto. Uma obra está sendo executada pela companhia no local onde a pista cedeu.

“Os sistemas de esgotamento sanitário não são dimensionados para receber água pluvial, gerando transtornos que podem causar o rompimento de estruturas, principalmente quando há maior incidência de chuvas, como nas últimas semanas”, disse a Sabesp em nota.

A companhia afirmou ainda que atua para estabilizar a situação o quanto antes. “Técnicos da Sabesp continuam atuando no reparo do coletor-tronco na Avenida Eliseu de Almeida com Rua Mário Dias, onde um novo buraco surgiu em decorrências das chuvas intensas.” Em janeiro, um buraco semelhante foi aberto na mesma avenida.

O abastecimento de água na região segue normalizado. “O foco dos serviços é estabilizar o terreno para recuperar os trechos danificados e fechar o buraco”, disse a Sabesp.

A Avenida Eliseu de Almeida foi totalmente interditada, no sentido do centro, após abertura de cratera na via. Werther Santana/Estadão Foto: Werther Santana/Estadão

Linhas de ônibus, no sentido do centro, trafegam por faixa reversível

A São Paulo Transporte (SPTrans) afirma que, desde a 0h desta segunda-feira, sete linhas de ônibus trafegam por uma faixa reversível montada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) na Avenida Eliseu de Almeida, no sentido do bairro, para que os coletivos sigam no sentido contrário, em direção ao centro, no trecho entre a Rua Ministro Edmundo Lins e a Rua Santa Albina, onde estão sendo realizados os reparos.

“Foram criados dois pontos de ônibus provisórios no trecho da reversível. Os técnicos da SPTrans monitoram as linhas e os pontos, dando suporte à operação. Juntas, as linhas transportam 47 mil passageiros por dia e pela via passam 39 ônibus por hora nos horários de pico”, disse em nota.

Linhas afetadas:

8020/10 Butantã - Shop. Morumbi

8018/10 Vl. Sônia - Metrô Morumbi

8072/10 Pq. Ipê - Metrô Morumbi

756A/10 Jd. Paulo VI - Term. Água Espraiada

746H/10 Jd. Jaqueline - Sto Amaro

809L/10 Campo Limpo - Lapa

N842/10 Term. Pinheiros - Cohab Raposo Tavares

Já os motoristas de carros de passeio e caminhões devem ficar atentos aos desvios feitos na região.

A CET afirma que, em razão do solapamento ocorrido na Avenida Eliseu de Almeida, no sentido do centro, na altura da Rua Mário Dias, a via (neste sentido, apenas) precisou ser totalmente bloqueada para garantir a segurança viária. A companhia monitora o trânsito na região para evitar que motoristas se aproximem da área interditada.

Os veículos oriundos da Avenida Eliseu de Almeida, que seguem em direção ao centro, são orientados a virar à direita na Rua Cânio Rizzo, a seguir à esquerda na Avenida Professor Francisco Morato, depois à direita na Avenida Jorge João Saad, fazer o retorno na altura da Rua Gameleira, seguir até a Avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil para, então, voltar a acessar a Avenida Eliseu de Almeida, no sentido centro.

Conforme a CET, outra medida foi tornar temporariamente a Rua Cânio Rizzo mão única, no sentido da Avenida Eliseu de Almeida para a Avenida Francisco Morato.