Criança de 5 anos morre após ser atingida por tronco em escola de São Bernardo do Campo

Uma menina de 5 anos morreu nesta segunda-feira, 11, depois de ser atingida por um galho no pátio da Escola Municipal Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. A criança foi socorrida ao pronto socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como morte suspeita-acidental e será investigado pela polícia, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP).

Guardas civis municipais, que faziam a segurança da unidade, ouviram o pedido de socorro de uma professora por volta das 10h20, e prestaram o primeiro atendimento à vítima, que “estava caída ao lado de um tronco de árvore”, segundo registro policial.

Uma criança de cinco anos morreu após ser atingida por um tronco de árvore no pátio da EMEB Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo, Grande SP. Foto: Google Street View

Apesar do atendimento, ela não resistiu e veio a óbito. Funcionários da escola foram ouvidos pela polícia e o Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística (IC) foram acionados para a realização de exames.

Em nota, a prefeitura de São Bernardo diz “lamentar profundamente a fatalidade” na escola e informa que uma “ampla sindicância será realizada em torno das circunstâncias do acidente.” Ainda de acordo com administração municipal, nenhuma outra criança foi atingida, e a Emeb Lauro Gomes teve as aulas suspensas para a realização dos trabalhos de investigação.

“A Prefeitura de São Bernardo lamenta profundamente a fatalidade ocorrida na manhã desta segunda-feira (11/9), na Emeb Lauro Gomes. Foi oferecido, imediatamente, todo o apoio à família da vítima e uma ampla sindicância será realizada em torno das circunstâncias do acidente. Nenhum outro aluno foi atingido. O local foi isolado e as aulas suspensas para auxiliar na investigação”, disse a administração em nota.